Daniele Dal Moro dopo la puntata del GFVip: “Non devo agitarmi, ieri mi hanno ricoverato d’urgenza” Dopo la puntata del GF Vip Daniele Dal Moro si è infuriato con Edoardo Donnamaria, si è agitato prima di ricordarsi del malore avuto poche ore prima della diretta: “Non posso arrabbiarmi, ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale”.

Dopo la puntata del GF Vip, nella notte, Daniele Dal Moro ha sbottato contro Edoardo Donnamaria. L'ammirazione dell'ex tronista per la relazione tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti avrebbe fatto ingelosire il volto di Forum che ha insinuato che il suo amico non avrebbe la stessa opinione su lui e Antonella. "Sono rimasto davvero deluso, siamo amici dal giorno 1 e mi punti anche il dito contro" ha spiegato Daniele Dal Moro ad Edoardo, prima di alzare la voce e agitarsi. "Non posso agitarmii, ieri sera mi hanno ricoverato d'urgenza".

Lo scontro tra Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria

Daniele Dal Moro dopo la puntata si è infuriato con Edoardo Donnamaria al quale ha confessato la sua delusione. "Sono davvero deluso, non ci arrivi da solo. Siamo amici dal giorno 1, ho sempre fatto di tutto per te, e lo sai. Poi mi punti anche il dito contro, sei ridicolo come amico. Mi dispiace. Non hai saputo spendere neanche una parola per me". Ascoltare i complimenti per Luca e Soraia avrebbe fatto sentire Edoardo Donnamaria escluso dal suo amico: "Posso aver capito male, ma ho pensato che non credi nel nostro amore". "Tu volevi spalleggiare la tua compagna, ricordati che nella vita ci sono anche gli amici" ha continuato Dal Moro prima di alterarsi. A quel punto ha rivelato di essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale due sere fa: "Non posso arrabbiarmi".

Cosa è successo a Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ieri ha fatto allarmare i telespettatori, in molti pensavano avesse abbandonato la Casa per Covid. Per diverse ore il Vip si è assentato senza alcun preavviso e una volta rientrato non ha fornito alcun dettaglio sul suo malore. Durante lo scontro con Edoardo Donnamaria dopo la diretta però si è agitato e così, prima di abbandonare la discussione, ha ammesso: "Ieri sera mi hanno ricoverato d'urgenza in ospedale, con l'ambulanza. Non dovrei incazzarmi, dovrei stare tranquillo". A Micol Incorvaia ha poi raccontato di aver avuto molta paura ma la regia del GF ha censurato l'audio non appena il Vip ha iniziato a parlare dell'accaduto. Secondo alcuni utenti Twitter sarebbe stato colpito da un forte attacco di panico che lo avrebbe costretto a correre in ospedale.