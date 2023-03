Daniele Dal Moro sgrida Oriana Marzoli poi le confessa: “Non sono come i tuoi ex, io non ti tradisco” Dopo la puntata del GF VIP Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno litigato. Prima di andare a dormire il concorrente si è avvicinato alla sua inquilina per confessarsi: “Non sarò la persona più affettuosa del mondo che ti riempie di complimenti, come gli ex che hai avuto, ma io le corna non te le faccio”.

Nuova lite per gli Oriele, la ship formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dopo la puntata del Grande Fratello VIP. "Ti rendi conto che con tutto quello che abbiamo passato, mi venga a chiedere se l'ho nominata? Mi cascano le braccia. Veramente può chiedermelo? Fa uscire il peggio di me": il concorrente veneto si è infuriato quando la sua inquilina ha creduto che l'avesse nominata. I due hanno discusso a lungo, poi prima di andare a dormire Daniele si è avvicinato a lei per spiegargli il suo punto di vista lasciandosi andare a confessioni importanti riguardo i suoi sentimenti.

Il confronto tra Daniele e Oriana

"Ma come ti viene in mente che io ti possa nominare?": Daniele Dal Moro dopo aver placato la sua ira, ha provato a far ragionare Oriana Marzoli spiegandole che il suo interesse è reale e non potrebbe mai deluderla o ferirla. "Posso capire tante cose, che sei insicura, che parli con Martina per le insicurezze su di me, ma se arrivi al punto che pensi che io ti nomini, mi sembra una follia. Io ad oggi se devo scegliere tra te e Tavassi, che è il mio migliore amico, nomino Tavassi. Dovresti averlo scritto sulla fronte", il discorso ascoltato in silenzio dalla concorrente spagnola. Dal Moro ha continuato : "Se dovessi scegliere se nominare me o te, sceglierei me, perché non voglio che ti arrabbi. Perciò ci resto così, capisci la mia delusione? Credo tanto nei rapporti umani, nell'affetto che dò, per quanto io faccia difficoltà a dimostrarlo. Sono reale, non come gli altri che dicono "Ti amo" e poi non gliene frega un ca**o".

La dichiarazione di Dal Moro: "Non sono come i tuoi ex"

Nel lungo confronto in veranda, Daniele Dal Moro ha spiegato ad Oriana Marzoli quanto sia interessato a lei. Tirando in ballo le vecchie relazioni della concorrente spagnola – terminate a causa di tradimenti – ha commentato: "Non sarò la persona più affettuosa del mondo che ti riempie di complimenti, come gli ex che hai avuto, ma io le corna non te le faccio, non ti prendo per il cu*o, non ti dico una roba per un'altra. Se metti in dubbio me, per me è una delusione. Significa che non hai capito un ca**o di come sono fatto, non ti basta neanche mia madre a farti capire come sono".