Daniele Dal Moro seguito dal cardiologo fuori dal GfVip: “Forte stress, ma non ne ho la certezza” Daniele Dal Moro rivela a Wilma Goich, in una notte di confessioni, quello che è successo in ospedale. Probabilmente, l’ex tronista ha avuto un attacco di panico dovuto al forte stress.

Domenica 20 novembre, Daniele Del Moro è stato costretto a lasciare il Grande Fratello Vip per motivi di salute. L'ex tronista di Uomini e Donne adesso sta bene ed è tornato nella casa, raggiungendo gli altri inquilini, ma in diretta non è stata approfondita la questione. Dopo la messa in onda di lunedì 21 novembre, è stato proprio Dal Moro che ha spiegato agli altri inquilini della casa la sua situazione. Nuovi dettagli, invece, sono emersi nelle scorse ore, quando Daniele Dal Moro si è confidato con Wilma Goich, tornata nella casa dopo essersi negativizzata. I due si sono anche baciati durante il daytime: "Potremmo amarci platonicamente".

Cosa ha avuto Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha spiegato a Wilma Goich di essere stato in ospedale per una serie di esami e di visite. A svolgere gli esami è stato un cardiologo: stress, ansia, nervosismo. Ecco perché Daniele Dal Moro è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso: elettrocardiogramma, analisi, visita completa. Fortunatamente, il ragazzo sta bene a livello cardiaco.

Sono un po’ giù, un po’ così. Che ho avuto oggi? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono stato bene sai, mi girano le scatole guarda. Questa cosa non mi ci voleva proprio. Mi è durato tre giorni tutto in realtà. Quella cosa lì esatto. Il primo giorno più forte, il secondo meno e il terzo quasi nulla. Sembrava fosse passato del tutto. Però è stata lunga. Non mi hanno dato nulla. Cosa penso che sia? Nervoso e stress, credo di sì, ma non ho la certezza. Mi hanno visitato certamente. Mi hanno fatto le analisi per il cuore e quelle cose lì. A livello cardiaco sto bene. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari e tutto. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita dal cardiologo completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene. Però hanno guardato tutto non posso dire altro.

Il bacio tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich

La discussione con Edoardo

Daniele Dal Moro poi ha avuto una discussione con Edoardo Donnamaria, per chiarire il mistero sulla sua sparizione: "Guarda non voglio nemmeno arrabbiarmi perché non posso. Ieri mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Mi hanno portato via in ambulanza quindi basta". Potrebbe essere stato un attacco di panico. E sullo stato delle cose e della casa, Daniele ha chiesto a Patrizia Rossetti come ha trovato la casa al suo ritorno: "Ho trovato sigarette ovunque. La cucina è messa peggio di come l'abbiamo lasciata. Stasera tocca pulire, sennò non si dorme".