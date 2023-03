Daniele Dal Moro: “Oriana ridicola, racconti i cavoli tuoi ad Antonella con cui prima ti scannavi” Scontro nella casa del Grande Fratello Vip. Daniele Dal Moro si è infuriato con Oriana Marzoli dopo avere notato che la gieffina si stava confidando con Antonella Fiordelisi.

A cura di Daniela Seclì

Scontro al Grande Fratello Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, quest'ultima si è lamentata delle scarse attenzioni ricevute dal gieffino, poi ha pensato di confidarsi con Antonella Fiordelisi, causando la furia di Daniele. Ma andiamo con ordine, per cominciare c'è stato un confronto tra gli Oriele, che però non ha portato a ritrovare un equilibrio.

Il confronto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Oriana Marzoli si è sfogata con Daniele Dal Moro: "Mi sono resa conto che anche se ci provo, se provo a capire come sei fatto – perché sei un po' particolare – non vedo che le cose sono naturali tra noi. Prima, quando non ti fidavi di me, ti lasciavi più andare. Sono due settimane che ti dico che ti vedo un po' lontano da me, tu mi hai detto che non era così. Sono due settimane che non stiamo più insieme, questo è vero. È un dato di fatto". Daniele si è detto in disaccordo con lei: "Io la penso in modo completamente diverso". Ma Oriana ha continuato:

Tu puoi pensarla come vuoi, ma fammi parlare perché ne ho bisogno. Non mi sei più stato vicino come prima, quando ero molto felice, questa cosa non mi fa stare bene, te l'ho detto già una volta. Per stare insieme non basta stare nella stessa casa, vuol dire passare del tempo con l'altra persona. Capisco che fai quello che ti senti di fare, ma per me non è abbastanza. Per come sono fatta io, le cose non dovrebbero essere così, ma per te sicuramente è tutto perfetto. Per me no. Io ho bisogno di più attenzioni, di sentirmi desiderata, che l'altra persona mi consideri.

Oriana si confida con Antonella, Daniele si infuria

Oriana Marzoli, allora, si è confidata con Antonella Fiordelisi, dicendole che Daniele Dal Moro si ostina a dire di passare regolarmente del tempo con lei, quando lei ha l'impressione opposta. Anche Antonella le ha dato ragione. Daniele Dal Moro ha notato che le due concorrenti stavano parlando di lui e si è infuriato: "Basta, andare a cercare approvazione negli altri. Basta, sei ridicola. Tanto sei già in finale, basta cercare l'approvazione degli altri. Basta, parlare con la gente, impara a tenere le cose per te". Poi si è spazientito sempre di più: