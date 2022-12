Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli vicini, Elenoire Ferruzzi reagisce male: “Dio mi ha salvata” L’avvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip sembrerebbe avere infastidito Elenoire Ferruzzi che del coinquilino si era detto innamorato.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elenoire Ferruzzi non ha gradito l’avvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. Lo dimostrano i commenti lasciati dalla donna sotto un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma. “Daniele e Oriana, dovete dirci qualcosa?”, recitava la didascalia abbinata a un video che mostrava i due inquilini della Casa di Cinecittà sempre più vicini. A rispondere al posto loro è stata Elenoire che, all’epoca della sua partecipazione al GF Vip, si era detta innamorata di Daniele.

I commenti di Elenoire Ferruzzi al post sull’avvicinamento di Daniele e Oriana

“In effetti, visto che Antonino non l’ha voluta, può farsi avanti lui ora”, ha commentato pungente Elenoire, lasciando intendere che Daniele sia stato la seconda scelta della concorrente venezuelana, “Daniele è stato respinto da Oriana fin da subito. Lei non lo ha voluto, scegliendo Antonino”. Quindi, in risposta ai commenti di altri follower, ha aggiunto: “Per fortuna, Dio ha voluto salvarmi anche questa volta. Ho bisogno di un uomo, non di fare né il telefono amico né la psicologa”.

Daniele Dal Moro sempre più vicino a Oriana Marzoli

In effetti, il rapporto tra Daniele e Oriana potrebbe presto riservare qualche sorpresa al pubblico del Grande Fratello Vip. Dopo avere chiuso il rapporto con Antonino Spinalbese (malissimo, tanto che lui ha minacciato di denunciarla per diffamazione), Oriana ha ricominciato a guardarsi intorno. Ha ritrovato Daniele sulla sua traiettoria e, benché non abbia ancora completamente chiarito i suoi sentimenti, Marzoli sembrerebbe essere pronta a una virata. Anche Daniele appare propenso a conoscerla meglio, ma nemmeno lui, probabilmente dopo il rifiuto incassato qualche mese fa, si è ancora esposto.