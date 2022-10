Daniele Dal Moro crolla al GF Vip, tra le lacrime: “Bevevo e usavo droghe, uscirne mi ha cambiato” Crollo di Daniele Dal Moro al Gf Vip. Dopo la ramanzina di Alfonso Signorini, il concorrente si è sciolto in lacrime dischiarando i motivi della sua chiusura verso l’esterno: “Bevevo e faceva o uso di stupefacenti. Come faccio a raccontare qualcosa di bello?”.

Crollo emotivo di Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha incassato solo pochi giorni fa il rimprovero nemmeno troppo velato di Alfonso Signorini. “Sembri depresso”, gli aveva detto a poche settimana dalla puntata nella quale, parlando di salute mentale, aveva comunicato a Ginevra Lamborghini la sua squalifica e messo al televoto i concorrenti colpevoli di avere manifestato poca empatia nei confronti di Marco Bellavia. Quelle parole, arrivate in diretta tv, hanno profondamente colpito Daniele scatenando una crisi.

Parlando con Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi, Daniele è finalmente riuscito ad aprirsi. La sua confessione è arrivata inaspettata, tanto da cogliere di sorpresa gli spettatori del programma: “Non ho mai voluto pesare sugli altri. E non ho mai voluto far pena a nessuno, non so se mi capisci. Quindi un piccolo passo alla volta sono tornato a stare bene. Ho cercato di migliorare in tutto quello che facevo. Ero disordinato, adesso sono ordinato, bevevo, ho smesso di bere. facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti, fine anche di andare in discoteca. Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene. Migliorerò”.

“Nessuno in realtà sa quanto ho sofferto! Otto anni sono tanti. Sono triste perché nessuno mi ridarà indietro questi anni che ho perso. E inoltre la persona che sono diventato non è quella che ero prima. Queste cose mi hanno cambiato. Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco. Perché sono diventato molto chiuso. Ma io prima non ero così”, ha aggiunto ancora Dal Moro tra le lacrime, “E quando mi dicono ‘avrai pure passato qualcosa di bello’, che ca**o gli dico? No! Che sembra che gli dico una cazzata. Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare. Non sai quanti amici ho perso”.