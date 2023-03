Daniele Dal Moro contro il GF Vip: “Sfondo la porta rossa. Hanno insabbiato una porc*ta” Daniele Dal Moro, dopo la squalifica, ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip da casa. A giudicare dai suoi commenti su Twitter, sembra che l’ex concorrente non abbia apprezzato ciò che ha visto.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 20 marzo, Alfonso Signorini è tornato a parlare della squalifica di Daniele Dal Moro. Il conduttore ha spiegato che il concorrente avrebbe manifestato "un atteggiamento un po' aggressivo" nei confronti di Oriana Marzoli, accompagnato da "parole" che si erano raccomandati di non usare. A quanto pare, Daniele Dal Moro stava assistendo alla puntata da casa e non l'ha presa bene.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro contro il GF Vip

Daniele Dal Moro, su Twitter, prima si è chiesto – con una punta di ironia – come mai gli ex concorrenti che sono sempre stati dalla sua parte, non fossero in studio: "Patrizia che mi ama seduta davanti…Wilma, Attilio, George, Salatino e Antonino al bar". Poi, sempre nel corso della diretta del 20 marzo, ha sbottato: "La mia voglia di sfondare quella ca**o di porta rossa e piombare in casa". E, quanto al blocco che lo ha riguardato, in cui si parlava della sua squalifica, ha concluso: "Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una por*ata. Fine". Probabilmente si riferiva al fatto che Oriana Marzoli abbia provato a difenderlo assicurando: "Non era sua intenzione avere quell'atteggiamento, era uno scherzo e basta". Ma Signorini ha precisato: "La tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando perché quando Daniele si è fatto insistente, quando ti ha preso, hai detto ‘Lasciami, non mi piace, mi fai male'".

Le parole di Alfonso Signorini su Daniele Dal Moro

Alfonso Signorini, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 20 marzo, ha spiegato perché si è resa necessaria la squalifica di Daniele Dal Moro: "Quelle immagini hanno preoccupato, erano delle brutte immagini. Ciascuno di noi lo conosce e sa che Daniele non è una persona violenta. Ma quelle immagini erano bruttissime. Oriana, sei andata anche a dirlo agli altri e quando lo hai raccontato hai detto che non ti era piaciuto. Le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che sia colpa tua ma la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo".