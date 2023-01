Dana Saber contro Giaele nella casa del GfVip per un piatto di pasta: “Sei una lecchina” È stato un 6 gennaio abbastanza movimentato per Dana Saber che si è ritrovata quasi tutti quelli della casa contro di lei.

Il clima nella casa del Grande Fratello Vip si infiamma. È stato un 6 gennaio abbastanza movimentato per Dana Saber che si è ritrovata quasi tutti quelli della casa contro di lei. Giaele De Donà si arrabbia e si scontra con lei: "L'educazione, cara, non si compra come si comprano i diamanti. Ti giri e dai della stupida ad Oriana perché ti ha fatto una domanda? Ma l'educazione? È una cosa che non hai e l'hai dimostrato l'altra volta in super led!". Antonella Fiordelisi cerca di mettere pace e poi chiede di non essere messa in mezzo: "Non fate i telegiornali su di me". Lo scontro poi si infiamma e diventa inevitabile.

La cronaca dello scontro

I "vipponi" erano tutti impegnati per scattare le foto del calendario del 2023, quando vengono disturbati dalle urla di Giaele De Donà e Dana Saber. Cosa è successo: era stato preparato il pranzo e Dana, che dormiva in quel momento, non sapeva di chi fossero le porzioni. Così, ha mangiato il piatto che era originariamente destinato a Edoardo Tavassi. Questo scatena l'indignazione di tutti e Giaele soffia sul fuoco delle polemiche:

Hai dato della stupida ad Oriana! Ti pare che ti giri e dai della stupida ad Oriana perché ti ha fatto una domanda? Tesoro, l'educazione è una cosa che non hai. Ma l'educazione? È una cosa che non hai e l'hai dimostrato l'altra volta in super led. L'educazione, cara, non si compra come si comprano i diamanti.

La lite nel cortiletto

Antonella Fiordelisi ha provato a calmare Dana Saber, che le ha consigliato di lasciare perdere perché "poi dopo ti attaccano in quattro". Proprio Antonella Fiordelisi ragiona poi col gruppo che ha attaccato Dana: "Fate tutti i litigi che volete, ma non mettete il mio nome in bocca perché Dana mi ha detto che voi avete detto che anche io ho rubato la pasta". Giaele quindi ha spiegato in maniera approfondita tutto quello che è successo:

No, noi abbiamo detto dall'inizio Dana. Antonella, è andata così: c'era Dana che se lo stava mangiando e noi le continuavamo a dire che si stava mangiando il piatto di Edoardo e lei faceva finta di niente. Oriana ha detto: "Dana ha un piatto in più?" e lei ha risposto: "Stai zitta, stupida!". Dana, la prossima volta, invece di prendere un piatto senza chiedere, chiedilo.

Proprio in quel momento, Dana Saber è uscita in cortiletto e ha iniziato a replicare: "Lasciami in pace e datti una calmata. Creati una personalità che non ce l'hai". Il clima è infiammato: "Sei una lecchina, questo sei da quando sei entrata".