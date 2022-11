Cristina Quaranta: “Antonino usa una donna e lei passa per put***”, replica Sonia Bruganelli Le scene andate in onda al Grande Fratello Vip durante il momento dedicato a Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese non sono piaciute a Cristina Quaranta che ha stigmatizzato l’episodio. Ma a difendere l’ex di Belén è arrivata Sonia Bruganelli.

Tra le donne che non hanno apprezzato i modi di Antonino Spinalbese e la velocità con la quale ha archiviato la relazione con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, nonostante la evidente sofferenza di lei, c’è Cristina Quaranta, ex concorrente del reality show. Cristina era stata molto vicina ad Antonino durante le settimane trascorse nella Casa, ma le scene di qualche ora fa l’hanno spinta a condannarlo per gli atteggiamenti avuti, soprattutto per la velocità con la quale ha messo da parte la venezuelana solo per una frase, Frase, peraltro, per la quale Marzoli sarebbe stata fraintesa.

“Gli uomini usano e poi scaricano….Ma noi donne passiamo sempre per delle pu**ane!…..senza parole”, era il testo del tweet pubblicato da Cristina Quaranta. A sorpresa, a rispondere alla concorrente è stata Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip. “Dai Cristina, sei più intelligente di così. Questa cosa del sesso dove gli uomini sono predatori e le donne prede squalifica il genere femminile”, hai scritto Sonia commentando il tweet di Cristina che, a sua volta, ha precisato: “Concordo nel dire che quando un rapporto è consenziente, non ci sono prede o predatori, ma resta il fatto che i modi o atteggiamenti da parte di Antonino determinano un rispetto che a mio avviso non c’è stato”.

Sonia Bruganelli aveva già attaccato Oriana Marzoli

Già nel corso della puntata del Gf Vip di lunedì 28 novembre, l’opinionista Sonia Bruganelli aveva attaccato Oriana Marzoli. Non credendo ai suoi sentimenti per Antonino e soprattutto alle sue lacrime, l’aveva così apostrofata: “Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante”. A difendere Oriana, almeno in studio, è stata solo Giulia Salemi che ha attribuito ogni responsabilità ad Antonino: “Io volevo fare una carezza ad Oriana. Perché vedere una donna trattata così è indecente! Sappi Oriana che chi sta facendo una brutta figura non sei tu. Ti hanno accusata e criticata dicendo che hai pochi sentimenti per il paragone tra figli e cani. Ok questa frase non era il massimo, però chi ha dimostrato di non aver sentimenti è lui e non te fidati. Quindi forza perché sei una regina da reality. Devi tirare fuori gli artigli”.