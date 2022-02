Cristina Plevani sul bacio tra Soleil e Delia: “Brutta tv, la conduzione ha rovinato il programma” Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha commentato via Twitter il bacio avvenuto tra Delia Duran e Soleil Sorge nella casa.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, quella appena trascorsa è stata una nottata decisamente movimentata, sopratutto per il triangolo più chiacchierato di questa edizione: Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Complice una festa a tema giungla e l'acool, le carte tra i tre inquilini si sono mescolate ancora una volta. La showgirl venezuelana e la coinquilina si sono lasciate andare a un bacio appassionato in giardino. Un momento che agli occhi di alcuni spettatori ed ex concorrenti, tra cui Cristina Plevani, è apparso come l'ennesimo colpo di scena del programma.

Il commento di Cristina Plevani

La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello (ora insegnante di nuoto), Cristina Plevani, ha commentato via Twitter quanto accaduto nella notte tra Soleil Sorge e Delia Duran. L'ex gieffina è rimasta colpita non tanto dal bacio tra le due donne, quanto dal contesto che l'ha provocato, completamente cambiato rispetto a quello che ha vissuto lei ormai 20 anni fa: "Sia chiaro, non è il bacio tra due donne che mi colpisce, è tutto il contesto. Fare feste a base di alcool per portare ai limiti i comportamenti". E ha poi aggiunto che la conduzione e il regolamento ormai cambiato hanno peggiorato il reality: "Che brutta televisione, che brutto spettacolo. Regole, conduzione che hanno rovinato un programma che poteva ancora essere bello"

Cosa è successo tra Alex, Delia e Soleil

Nella serata del 19 febbraio, il GF ha organizzato una festa a tema giungla in cui i concorrenti si sono scatenati, complici l'atmosfera e l'alcool. Delia Duran e Soleil Sorge si sono lasciate travolgere dalla situazione e si sono baciate appassionatamente davanti agli occhi dell'attore. L'influencer ha poi spiegato a Sophie Codegoni che il bacio è scattato "perché io le dicevo hai delle brutte vibrazioni, le dicevo liberatene liberatene, allora l’ho tirata e ci siamo baciate".

Subito dopo, Soleil Sorge ha avuto un acceso confronto con l'attore, attaccandolo e confessando finalmente quanto successo tra loro sotto le coperte: "Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’ "