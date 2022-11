Cristiano Malgioglio ospite di Amici 22 fa il tifo per Aron: “Sono pazzo di lui” Ad Amici 22 oggi, domenica 6 novembre, ospite in studio Cristiano Malgioglio chiamato a dare una valutazione alle esibizioni degli allievi. Terminato il suo compito, si è dichiarato ad Aron: “Sono pazzo di lui”.

A cura di Gaia Martino

Ospite del pomeridiano di Amici 2022 di oggi, domenica 6 novembre, anche Cristiano Malgioglio. Il giudice di Tale e Quale Show è presente in studio oggi per valutare i giovani nella gara cover ad eliminazione. Ha dato un voto agli allievi in gara per l'atteso e ambito Serale dopo essersi esibiti, poi ha chiesto a Maria De Filippi di poter restare in studio per assistere all'esibizione di Aron. Dopo essersi seduto al fianco della padrona di casa, ha confessato di essere un suo grande fan: "Sono pazzo di lui".

Il commento di Cristiano Malgioglio su Aron

Cristiano Malgioglio ad Amici 2022 ha confessato di essere fan di Aron, il giovane cantante allievo. L'ospite della puntata ha spiegato nel dettaglio il suo pensiero, sostenendo di vedere per lui un futuro da pop star. Dopo aver raccontato che alla sua età (18 anni) era in giro per farsi conoscere, "mi sbattevano tutti le porte in faccia perché ero moderno", ha dichiarato:

Sono pazzo di Aron. Hai una timbrica particolare, anglosassone. Mi piacciono i tuoi capelli, Sam Rider. E tu hai tutte le caratteristiche di diventare una pop star.

La replica a Rudy Zerbi dopo l'esibizione

Dopo l'esibizione di Aron, Rudy Zerbi ha mostrato il suo dissenso. Dopo il cartellone "Mi dissocio" ha sostenuto che Arisa non gli avesse assegnato un brano giusto per le sue corde. Malgioglio è intervenuto: "Ma tesoro ha una grinta pazzesca" poi rivolgendosi all'allievo ha consigliato: "Non dare ascolto a lui. Anche se è un bravo coach, non dargli ascolto". Nonostante il giudizio negativo dell'insegnante di canto, Aron ha avuto comunque la maglia.

Niveo e Ascanio ultimi nella gara cover ad eliminazione

La classifica della gara cover stilata da Cristiano Malgioglio ha visto Ascanio e Niveo ultimi a pari merito con il voto 7+. Entrambi sono dunque a rischio eliminazione. Questa la classifica: