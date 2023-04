Cricca eliminato da Amici 22, il messaggio di Lorella Cuccarini: “Per te ci sarò sempre” Dopo un percorso che lo ha messo diverse volte a dura prova, Cricca lascia la scuola di Amici. Al termine della puntata, sui social, arriva anche il messaggio di Lorella Cuccarini: “Fai frutto degli insegnamenti, ma resta sempre come sei. Ora inizia una nuova pagina per te”.

A cura di Giulia Turco

Cricca eliminato lascia definitivamente la scuola di Amici 22 nella puntata di sabato 29 aprile. Il cantante, arrivato al ballottaggio finale conto Aaron, ha ricevuto da Maria De Filippi la notizia in casetta e, non troppo sorpreso, ha fatto le valigie per lasciare il programma. Dopo aver sfiorato l’eliminazione per diverse settimane, Giovanni Cricca esce da Amici ad un passo dalla semifinale.

Il messaggio social di Lorella Cuccarini per Cricca

Dopo un percorso artistico che lo ha messo diverse volte a dura prova, il 22enne romagnolo lascia la scuola fiero di ciò che ha lasciato, compreso suo inedito Australia, che ha cantato poco prima di lasciare lo studio. “Maria grazie davvero di tutto. Va benissimo così, sono contentissimo”, ha fatto sapere sulle gradinate della casetta, ricevuta la notizia dell’eliminazione. “Non smetterò di fare quello che faccio, mi mancherete”. Al termine della puntata, sui social, è apparso anche un messaggio da parte di Lorella Cuccarini, che lo ha seguito come coach artistico:

Caro Cricca, è arrivato il momento di salutarci… Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto! Esci dal programma – alle porte della semifinale – con grande onore. Fai frutto degli insegnamenti ricevuti, ma resta sempre come sei. Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che, fuori dalla scuola, ci sarò sempre.

Il sostegno di Maria De Filippi

Le ultime settimane per Cricca sono state emotivamente difficili. Il cantante si è spesso sentito insicuro e, nelle puntate precedenti a quella della sua eliminazione, è scoppiato in lacrime durante la registrazione. Era stata Maria De Filippi a spiegare le sue insicurezze, dovute dalla sensazione di essere mediocre rispetto al gruppo e alla competizione. Nell’ultima puntata, in particolare, la conduttrice ha espresso particolare vicinanza al ragazzo. Sui social, il pubblico ha sottolineato come durante il momento del verdetto, Maria si sia stretta a Cricca, preparandolo alla notizia dell’eliminazione.