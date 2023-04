Cricca in lacrime ad Amici, Maria: “Piangere non toglie niente alla tua dignità” Cricca è al ballottaggio con Federica e Ramon e scoppia in lacrime al termine della sua esibizione. Maria corre a tranquillizzarlo: “È normale che anche un ragazzo pianga. Ma ti sei messo in testa che sei mediocre e non te l’ha mai detto nessuno”.

A cura di Giulia Turco

Cricca arriva al quinto appuntamento con il serale di Amici con una settimana emotivamente difficile sulle spalle. Il percorso nella scuola è all'attivo dallo scorso settembre, la tensione è sempre alta e lo scontro tra gli allievi è sempre più serrato. Ognuno con il suo talento, i cantanti di quest'edizione stanno portando avanti una sfida davvero complessa e Cricca si lascia andare all'emotività.

Cricca al ballottaggio nella quinta puntata

Quasi al termine della serata, Cricca finisce al ballottaggio con Federica e Ramon. È il momento di esibirsi nell'ultima prova, che determina la scelta dei giudici di salvarlo dal rischio eliminazione, ma qualcosa non va e Maria se ne accorge. "Sei sicuro che stai bene? Ormai ho imparato a conoscerti. Quando diventi muto, mi devo sempre preoccupare, quando il mutismo è prolungato. Ti voglio dire un po’ di cose: che è normale che anche un ragazzo pianga, ci sta tutto. Che questo non toglie niente alla tua persona, alla tua dignità, al tuo orgoglio. Ma proprio niente". Lui si calma e porta a termine la performance.



Il discorso di Maria a Cricca in lacrime

Se l'emotività è contenuta per il tempo dell'esibizione, al termine Cricca di lascia andare alle lacrime. È uno sfogo che deriva da una tensione accumulata durante l'ultima settimana, che per lui è stata piena di pensieri poco positivi sul suo percorso. "Ma che ti sei messo in testa? È una settimana che sei così. È una settimana che hai stabilito che tu sei la mediocrità. Non te l’ha mai detto nessuno", dice Maria che lo raggiunge dispiaciuta. Cricca è accerchiato dai compagni Ramon e Federica, che lo abbracciano e lo consolano, ma la conduttrice preferisce dargli il tempo per riprendersi. "Ci prendiamo un momento", fa sapere, prima di mandare lo stacco pubblicitario e far respirare il cantante.