Cos’è successo al GF Vip nella puntata del 7 febbraio: Delia Duran in finale, Belli rientra in casa

Al Gf Vip non cambia il disco. La puntata del 7 febbraio, che arriva a una distanza di settimana dall'ultima per lasciare spazio alla settimana sanremese, si muove sulle stesse coordinate di sempre, che vanno dal triangolo Belli-Delia-Soleil, per poi spaziare sulle storie personali dei vari concorrenti. Diversi i momenti che preparano il terreno per le prossime settimane, con l'atto definitivo che sancisce l'avvicinamento alla conclusione di questa edizione storica: il primo finalista. Ecco cosa è accaduto nella puntata.

Delia Duran decide di lasciare Alex Belli

Come primo momento determinante di questa puntata c'è sicuramente la dichiarazione di Delia Duran, che decide di annunciare ufficialmente l'intenzione di voler lasciare Alex Belli. Non nega all'ex compagno un chiarimento, ma si dice ferma sull'idea di voler mettere fine alla storia, almeno per il momento.

Delia batte Davide, è la prima finalista

Clamorosamente, la scelta di Delia Duran di lasciare il compagno concentra attorno a lei le attenzione e il favore del pubblico, al punto da determinare un verdetto a dir poco clamoroso. È lei, infatti, la preferita che si aggiudica il primo posto sicuro per la finale del 21 marzo, prevalendo su Davide, uno dei concorrenti in casa sin dal primo giorno. Malessere tra gli inquilini.

Nathaly Caldonazzo incontra la figlia Mia

Una bella gioia per Nathaly Caldonazzo, che ha la possibilità di incontrare la figlia Mia, nata dalla relazione con Riccardo Sangiuliano: "Ne ha superate tante con grande forza e carattere, anche se non me lo dimostra sempre, perché essendo mamma so essere pesante. Abbiamo un legame unico". Al punto tale che è stata proprio Mia (il nome è ispirato a Mia Farrow) ad aprirle gli occhi sulla recente relazione di Nathaly che non è andata a buon fine: "Ha intuito prima di me che la persona che mi stava accanto fosse sbagliatissima. Nonostante avesse solo 11 anni, lo ha sempre definito un deficiente e aveva ragione".

Kabir, Gianluca e Antonio in nomination

Dalla settimana successiva, non ci saranno più gli immuni. Katia Ricciarelli, Barù e Jessica Selassie sono gli immuni scelti dal gruppo della casa. Sonia Bruganelli vota Soleil Sorge, Adriana Volpe vota Nathaly Caldonazzo. Dopo le nomination, a farne le spese sono Kabir, Gianluca e Antonio, che rischiano l'eliminazione venerdì.

Alex Belli tornerà in casa

L'ennesima serata imperniata sul triangolo dell'amore libero, si chiude con una notizia che preannuncia un eterno prosieguo della vicenda. Alfonso Signorini propone ad Alex Belli di rientrare nella Casa per mettere le cose a posto. Lo farà in un tempo limite, non da concorrente in competizione per la vittoria.