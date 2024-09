“Copriti, poverino tuo figlio chissà che disagio”: Ida Platano replica alle critiche Ida Platano, ex volto di Uomini e Donne, ha deciso di replicare alle accuse senza senso che le sono state mosse da alcuni utenti su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Ida Platano ha pubblicato nelle storie Instagram una foto con top e pantaloni sportivi. È bastato questo perché alcuni utenti si sentissero in diritto di criticarla. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato i commenti che puntavano il dito contro una presunta trasparenza di troppo. Ovviamente non si è tirata indietro quando si è trattato di replicare e ridicolizzare quelle accuse senza senso. Ma andiamo con ordine.

Ida Platano criticata su Instagram: l'assurda motivazione

Dopo avere pubblicato la foto in cui indossava indumenti sportivi, Ida Platano ha ricevuto aspre quanto immotivate critiche. Nei commenti da lei stessa diffusi su Instagram si legge:

Copriti i capezzoli, povero figlio, chissà con che disagio cresce/Ma sei senza reggiseno, si nota/Ma perché sempre mezza nuda?/ Ma copriti che è meglio.

Insomma, c'è chi ha addirittura provato a mettere in dubbio il suo ruolo di madre basandosi su un completo sportivo. Critiche completamente prive di senso a cui Ida Platano ha replicato con il giusto tono.

L'ex tronista di Uomini e Donne replica alle critiche

Ida Platano, in una serie di storie pubblicate su Instagram, ha spiegato: "Ve li ho messi per farvi ridere quei commenti". E scoppiando a ridere ha aggiunto: "Adesso non mi copro, vado a cucinare e si cena. Buona cena a tutti". L'ex tronista, poi, ha pubblicato un'altra foto con scritto: "Reggiseno indossato, buonanotte". Poi, in un video ha spiegato: "Comunque io metto il reggiseno solo quando vado a dormire, buonanotte". Ed è scoppiata di nuovo a ridere. Insomma, Ida Platano ha deciso di replicare alle critiche con ironia. In questi giorni si è anche recata in studio a Uomini e Donne dove ha comunicato la sua decisione di non partecipare più al programma. Le era stato proposto di far parte del parterre delle dame del Trono Over.