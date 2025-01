video suggerito

Conversazione su RaiPlay da Sanremo, si potrà parlare al telefono con i Big: data, orario e numero da chiamare Conversazione torna su RaiPlay con Sanremo Edition. Il format di Giovanni Benincasa permetterà ai telespettatori e fan della kermesse di parlare al telefono con i protagonisti dell'edizione 2025: si parte il 10 febbraio 2025.

A cura di Gaia Martino

I telespettatori e fan più appassionati di Sanremo dal 10 febbraio 2025 potranno parlare al telefono con i protagonisti della kermesse che saranno in scena al teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025. Conversazione, il format di Giovanni Benincasa su RaiPlay, che vede ospiti famosi – accompagnati da una voce fuori campo – rispondere alle domande del pubblico da casa, regala una "Sanremo Edition" nella settimana del Festival più seguito dagli italiani.

Conversazione Sanremo Edition: quando inizia e come partecipare

Conversazione Sanremo Edition inizia il 10 febbraio 2025, dalle ore 17, e sarà in scena su Rai Play, in diretta dal Festival della musica italiana, fino al 15 febbraio 2025, giorno in cui è in programma la finale. I telespettatori più appassionati potranno telefonare al numero 06 377 222 20 per parlare con i protagonisti della kermesse e porre loro domande e condividere le loro curiosità.

Gli ospiti famosi accompagnati da una voce fuori campo, quella di Giovanni Benincasa che ha ideato il format e che modera le conversazioni, risponderanno al telefono per ascoltare cosa hanno da chiedergli gli amanti del Festival.

Il ritorno di Conversazione con il Festival di Sanremo 2025

Conversazione è un programma tv che va in onda in diretta su Rai Play dal 2024. Giovanni Benincasa, autore e conduttore televisivo, è a capo del format che vede ospiti famosi del mondo del cinema, del calcio o della musica, protagonisti. In 20 minuti circa ricevono telefonate dal pubblico da casa e sono accompagnati da una voce fuori campo (quella di Giovanni Benincasa) che modera la conversazione. Il ‘motto' del format è "se la telefonata non è interessante, si passa a quella successiva". La prima stagione si è chiusa lo scorso 20 dicembre 2024 con il 40esimo episodio che ha visto ospite Riccardo Rossi. Conversazione tornerà in occasione del Festival di Sanremo 2025 con la "Sanremo edition".