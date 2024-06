Con il cuore nel nome di Francesco stasera su Rai 1: i cantanti per la serata di beneficenza con Carlo Conti

video suggerito

Stasera, giovedì 6 giugno, andrà in onda su Rai1 alle 21:30 l'evento benefico "Con il cuore nel nome di Francesco", condotto da Carlo Conti. Tanti gli artisti ad esibirsi, quest'anno il ricavato della serata sarà devoluto anche alle popolazioni di Gaza e Betlemme.

A cura di Ilaria Costabile

Questa sera, giovedì 6 giugno alle 21:30 su Rai1, andrà in onda la serata di beneficenza, Con il cuore nel nome di Francesco, condotta da Carlo Conti e in diretta da Assisi, dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco. Anche questa edizione è stata coordinata da padre Enzo Fortunato, che da anni gestisce le attività benefiche legate all'evento. Tanti gli ospiti che si esibiranno, da Enrico Nigiotti ai The Kolors e molti altri ancora.

I cantanti ospiti alla serata benefica di Carlo Conti su Rai1

Ad esibirsi sul piazzale della Basilica Superiore di San Francesco, come anticipato, ci saranno tanti artisti che sono amatissimi dal pubblico. Parteciperanno all'evento di beneficenza, tra gli altri, i The Kolors, i Ricchi e Poveri e Maninni, ma anche Orietta Berti, Enrico Nigiotti, Fausto Leali e i Nomadi. Quest'anno i ricavati della serata saranno devoluti bisognosi in Italia e nel mondo e alle popolazioni di Gaza e Betlemme, i fondi raccolti saranno utili a sostenere ben 22 progetti, in 11 Paesi del mondo. Fino al 30 giugno si può donare attraverso SMS o chiamate da rete fissa da tutti i gestori, al numero 45515.

La maratona di beneficenza per le Mense francescane

Non mancherà anche la menzione alle mense francescane presenti in Italia. Durante la serata Carolina Rey avrà il compito di raccontare al pubblico a casa, mostrando l'impegno dei frati e dei volontari che ogni giorno provano a dare il loro sostegno a chi ne ha bisogno, aiutando chi è in difficoltà a sentirsi meno solo. A commentare le attività di beneficenza di cui, da sempre, l'ordine dei francescani si fa portatore è l'organizzatore dell'evento, Enzo Fortunato che ha dichiarato:

Da Assisi vogliamo rispondere con un appello per la pace e il prendersi cura dei fratelli e delle sorelle in difficoltà. È lo stesso san Francesco ad insegnarci a farci prossimi degli emarginati, degli ultimi, dei dimenticati. Cogliamo quindi l'invito di Papa Francesco, vogliamo che da ogni terra si levi un'unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace.

Dove vedere la serata in diretta e in streaming

Il concerto benefico Con il cuore nel nome di Francesco, sarà trasmesso in prima serata su Rai1, ma sarà possibile vederlo in streaming sul sito di RaiPlay. La serata si potrà seguire anche in simulcast su Rai Radio 1 con la conduzione di Duccio Pasqua e Marcella Sullo.