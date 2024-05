video suggerito

Ascolti tv sabato 25 maggio, chi ha vinto tra La nostra Raffaella e L’Album di Amici Gli ascolti tv di ieri, sabato 25 maggio 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con La nostra Raffaella e Canale 5 con L’Album di Amici. Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, sabato 25 maggio 2024, ha offerto ai telespettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai Uno ha trasmesso La nostra Raffaella, il documentario di Emanuela Imparato su Raffaella Carrà, la celebre artista morta a 78 anni nel luglio 2021. Su Canale 5, invece, è andato in onda L'Album di Amici, la puntata speciale dedicata alla ventitreesima edizione del talent show di Maria de Filippi conclusasi la scorsa settimana con la vittoria di Sarah Toscano e di Marisol Castellanos per la categoria ballo. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con La nostra Raffaella e Canale 5 con L'Album di Amici

Il documentario che ricorda e omaggia Raffaella Carrà, La nostra Raffaella, andato in onda ieri sera, sabato 25 maggio, in prima serata su Rai 1 ha intrattenuto 2.461.000 spettatori pari ad uno share del 15,54%. Vince contro Canale5 che ha trasmesso la puntata speciale dedicata ad Amici e al percorso degli allievi della 23esima edizione del talent show, l'Album di Amici, che ha registrato invece 2.013.000 telespettatori, share 15,37%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

La serie televisiva FBI: Most Wanted ieri sera, andata in onda su Rai2, è stata seguita da 1.000.000 spettatori pari ad uno share del 5,93%. Sapiens Un solo Pianeta in onda su Rai3 ha registrato 880.000 telespettatori, share 6,27%, mentre il terzo capitolo della saga Shrek su Italia Uno è stato seguito da 834.000 telespettatori, share 5,22%. Unknown – Senza identità su Rete4 ha segnato 871.000 telespettatori, share 5,90%. Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 283.000 spettatori pari ad uno share del 1,72%, Accordi & disaccordi sul NOVE ha segnato 234.000 telespettatori, share 3,37%. In altre parole su La7 ha intrattenuto 1.005.000 telespettatori, share 6,25%.