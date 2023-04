Come cambia Affari Tuoi, nella versione di Amadeus via il telefono e arriva lo smartphone Dal 16 aprile arriva la nuova versione del programma condotta da Amadeus. Il gioco conferma buona parte dei meccanismi, ma ci saranno anche alcuni cambiamenti sostanziali.

A cura di Andrea Parrella

Ripartirà dal 16 aprile, nell'access di Rai1, Affari Tuoi. Lo show storico di Rai1, mai veramente andato in pensione, verrà riproposto nuovamente nella sua collocazione originale ela conduzione sarà affidata ad Amadeus, che lo aveva condotto anche nella versione di prima serata del sabato, quel "formato famiglia" che aveva dato seguito alla versione "Viva gli sposi" di Carlo Conti un anno prima.

Affari Tuoi andrà a rimpiazzare I soliti ignoti, programa che è ormai una certezza consolidata e assoluta di Rai1 da anni, in grado di tenere sempre testa alla concorrenza di Striscia La Notizia, in onda in contemporanea su Canale 5. Ad Affari Tuoi spetterà il compito di dare seguito a questo trend, provando a riproporre i fasti di un tempo, quando il programma venne lanciato sotto la guida fortunatissima di Paolo Bonolis, per poi essere affidato a diversi volti della prima rete, da Pupo a Flavio Insinna. Affari Tuoi torna dunque in onda dal 16 aprile con una “nuova gestione“, come la definisce il padrone di casa Amadeus. Il programma torna alle sue origini ma, pur preservando la sostanza dei meccanismi, non mancheranno le novità.

Sparisce il telefono, arriva lo smartphone

Innanzitutto sparisce il pacco celeste che era diventato un simbolo del programma, lascia spazio a un altro colore, il blu elettrico. Altra novità sostanziale, almeno nell'estetica, è quella del telefono, con cui il "dottore" si metteva in contatto per le offerte ai concorrenti. Telefono che sparirà per fare spazio a un più moderno smartphone, trascrivendo ogni volta su un apposito cartoncino le offerte, o i tranelli, del dottore.

I pacchi in totale saranno 20, ognuno corrispondente a un rappresentante delle regioni d’Italia. Cifra massima contenuta in un pacco sarà di 300.000 euro. Il concorrente che verrà selezionato ogni sera per giocare potrà avere al suo fianco, come supporto, un proprio amico o parente.

La novità della regione fortunata

Inoltre Sorrisi e Canzoni riporta un'ulteriore novità, ovvero un'ulteriore possibilità di vincita per un concorrente che è il meccanismo della "regione fortunata". Si legge infatti che a fine partita, il pacchista potrà decidere di usufruire del gioco se non dovesse essere contento del suo. Davanti a sé la cartina dell’Italia con le 20 regioni illuminate: soltanto una conterrà 100.000 euro. Se il concorrente la indovinerà al primo tentativo, si porterà a casa il premio; in caso contrario, avrà una seconda possibilità con il numero di regioni che verrà ridotto a 10 e il premio in palio a 50.000 euro. In caso di ulteriore errore, non ci sarà alcuna vincita.