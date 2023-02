Stop ad aprile per I Soliti Ignoti, torna Affari Tuoi: le variazioni Rai per l’access prime time Il profilo Twitter molto addentro alla Rai Cinguetterai fa sapere che da aprile 2023 la Rai subirà una variazione nell’access prime time: I Soliti Ignori lascerà spazio ad Affari Tuoi Formato Famiglia. Dal 6 giugno torna Techetechetè.

Ritorna Affari Tuoi: Formato Famiglia. La notizia arriva da un crawl apparso durante il programma Unomattina che invitava i telespettatori di Rai Uno a partecipare ai casting per la nuova edizione del gioco insieme ad amici o familiari, si legge su Bubinoblog. Anche l'account Twitter molto addentro alla Rai Cinguetterai lancia la notizia che vede diverse variazioni nell'access prime time, la fascia oraria successiva al preserale, di Rai Uno a partire da aprile 2023. Il protagonista dello show che vede i famosi "pacchi blu" al centro del gioco sarà ancora Amadeus. Ecco le novità.

Quando torna Affari Tuoi: Formato Famiglia

Si legge dall'account Twitter Cinguetterai che Affari Tuoi: Formato famiglia tornerà in onda su Rai Uno dopo la chiusura di I soliti ignoti, in onda fino al 15 aprile 2023. Il profilo molto addentro alla Rai segnala le variazioni nell'access prime time del canale e fa sapere che il game show che vede i famosi "pacchi" contenenti premi o fregature andrà in scena sul primo canale Rai dal 16 aprile al 5 giugno, prima di lasciare spazio a Techetecheté .

Ci sarà ancora Amedeo Sebastiani alias Amadeus alla conduzione, divenuto ormai protagonista dell'intrattenimento Rai nonché conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo da quattro anni. È stato infatti confermato nello stesso ruolo anche per la prossima edizione della kermesse nel 2024.

Dal 6 giugno riparte Techetechete

Come tutte le estati ormai da diversi anni a questa parte, la stagione televisiva viene inaugurata dal ritorno su Rai 1 di Techetechete, il contenitore Rai che racconta grandi eventi, che fa tornare alla mente show e performance del passato attraverso retrospettive monografiche e puntate monotematiche. L'account Twitter rivela che il programma tanto amato dai telespettatori di Rai Uno tornerà in onda dal 6 giugno.