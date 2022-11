Come andrà in onda il Gf Vip 7: Signorini si collegherà con i positivi al Covid, le anticipazioni Le anticipazioni del Grande Fratello 7 di lunedì 14 novembre 2022 riportano come centrale la questione Covid nella Casa. Collegamento di Alfonso Signorini con i 4 concorrenti attualmente positivi (Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi) e punto della situazione con gli altri rimasti in gara. Scontro in diretta annunciato tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi.

Intanto la situazione è sotto controllo, i positivi al Covid sono isolati e stanno bene, hanno manifestato sintomi influenzali che potrebbero garantirgli una pronta guarigione. In casa, Giaele e Antonino hanno iniziato a lamentare qualche sintomo, come tosse e brividi, ma nessun tampone è risultato positivo nelle ultime ore. Motivo per il quale la diretta di Mediaset Extra su Canale 55 non ha riportato particolari assenze o interruzioni.

Il bacio tra Pamela Prati e Marco Bellavia

Per quanto riguarda i concorrenti esterni e la restante parte dello staff in studio, solo Pamela Prati è risultata positiva. I baci sulla bocca dati ad Alfonso Signorini e Marco Bellavia sembrano non aver ancora prodotto delle conseguenze a cascata, calcolando che oltre loro due la Prati ha anche violato il distanziamento (essendo ormai fuori dal gioco) con Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il tracciamento dei contatti è impossibile, troppo larghe le maglie di questa catena iniziata forse in casa dopo i nuovi ingressi.

Il bacio tra Alfonso Signorini e Pamela Prati

Il prof. Pregliasco a Fanpage.it ha indicato i falsi negativi al tampone, che potevano essere in incubazione quando sono entrati nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, come possibili vettori del virus in una situazione costantemente monitorata. Difficile, invece, che il Covid 19 possa essersi infiltrato tramite buste della spesa o altri oggetti: “È inevitabile in un contesto come quello, non credo che sia una vera e propria bolla separata dal mondo”.