Clarissa Selassié attacca Delia Duran al GF Vip: “È la prima che fa star male le altre donne”

Nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran sta attirando l'antipatia di alcune coinquiline per via dei suoi comportamenti. Da quando è entrata in gioco, ha rimescolato le carte dei rapporti che si sono creati in questi mesi. La showgirl venezuelana, infatti, ha baciato Barù per fare un dispetto a Jessica Selassié, che non ha nascosto un certo interesse verso di lui. Le tensioni sono poi esplose durante la puntata del 14 febbraio, quando Delia Duran e le sorelle Selassié hanno animatamente discusso. E dopo quanto successo in diretta, anche Clarissa Selassié ha voluto commentare l'accaduto sui social.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la principessa ha duramente criticato il comportamento di Delia Duran nei confronti delle sorelle e in particolare di Lulù: "Mi dispiace vedere donne come Delia che si proclamavano così tanto vittima, e soprattutto lo hanno fatto credere a tutta Italia inclusa me". Clarissa Selassié ha poi aggiunto di essere stata tra le prime a supportare la showgirl venezuelana da fuori, vedendola ferita per l'atteggiamento di Alex Belli, ma poi si è presto ricreduta:

Io che sono stata la prima a supportarla da fuori perché credevo lei fosse realmente una donna delusa e ferita dal proprio uomo, quando poi ha dimostrato di essere la prima a impegnarsi per far star male altre donne. Altro che solidarietà femminile.

La principessa ha concluso il suo pensiero difendendo ancora una volta la sorella: "Mi vergogno per il modo in cui ci sia gente che abbia ascoltato certe parole e non abbia tutelato mia sorella e la derideva in varie occasioni. Ricordatevi: l'Italia guarda tutto, miei ex compagni e non, non ve lo scordate".

Durante la diretta del 14 febbraio, le sorelle Selassié hanno animatamente discusso con Delia Duran, che nelle ultime settimane si è avvicinata a Barù solo per fare un dispetto a Jessica. Su questo episodio ha voluto dire la sua anche Sonia Bruganelli in studio: "Delia è stata vista come la paladina delle donne ferite, ma a lei non gliene frega niente dei sentimenti di Jessica nei confronti di Barù". A quel punto la diretta interessata ha replicato: "Non sono fidanzati Sonia, non c'è rapporto tra loro". Stanca di sentire queste frasi, anche Lulù ha perso la pazienza, sfogandosi contro la moglie di Alex Belli anche durante la pubblicità: "Con mia sorella hai fatto una roba orrenda. Hai proprio detto che hai baciato Barù apposta. Sei tu che sparli, non noi. Continua a raccontare ca**ate, parla, parla, parla. Hai stancato tutti e nessuno ti crede più".