Clarissa e Patrizia Pellegrino: “Se non cacciano Katia Ricciarelli, protestiamo a centro studio” Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino vogliono invadere il centro palco del Grande Fratello Vip per protestare contro l’eventuale mancata squalifica di Katia Ricciarelli.

Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino vogliono invadere il centro palco del Grande Fratello Vip per protestare contro l'eventuale mancata squalifica di Katia Ricciarelli. Lo hanno detto durante una diretta Instagram organizzata con i fan e si sono dette convinte di voler prendere distanza dai comportamenti della soprano che, a loro dire, puntualmente viene difesa anche da Alfonso Signorini.

Questi utenti ci consigliano di alzarci tutti in piedi e di andare al centro del palco, bloccando Alfonso Signorini per dire qualcosa? Vogliono una cosa del genere, un tipo particolare di sciopero. E facciamolo, non è mica una cattiva idea. […] Devono fare qualcosa e penso che lo faranno. Però se non sarà così, adesso è il momento giusto per fare quello che ci chiedono di fare in diretta.

Patrizia Pellegrino: "Vogliono che scioperiamo, facciamolo"

E ancora, la Pellegrino incalza: "Cioè avere la forza di alzarci e di andare al centro e dire qualcosa ad Alfonso, se non lo farà lui. Io lo posso fare, perché sono un’attrice e quando voglio, quando credo che sia il momento giusto di dire qualcosa lo faccio. Penso anche che pure tu sei arrabbiata al punto giusto per agire. Te peggio di me sei, quindi facciamolo. Sono pronta a farlo è l’ora giusta“.

Clarissa Selassié: "Se non la puniscono, non andrò più in studio"

Alle parole di Patrizia Pellegrino si sono aggiunte quelle di Clarissa Selassié, che ha rilanciato sull'amica ed ex concorrente, dicendosi pronta a disertare le prossime puntate del Gf Vip in caso non siano presi i dovuti provvedimenti disciplinari contro la Ricciarelli: “Quello che è successo è schifoso. Comunque i follower vogliono un tipo di sciopero da parte nostra. Io già dico a tutti che se non verranno presi provvedimenti adatti per le frasi della Ricciarelli io abbandonerò lo studio e non farò più parte dello studio, mai, non andrò mai più in studio“.