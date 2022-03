Chiusura TG regionali notturni: Rai condannata per condotta antisindacale

Il Tribunale civile di Roma ha condannato la Rai per condotta antisindacale. Lo riporta La Stampa. Al centro della vicenda, la decisione dell'azienda di chiudere le edizioni notturne dei TG regionali. L'iniziativa era stata presa senza avvertire l'Unione Sindacale Giornalisti Rai e causando proteste tra i giornalisti. Così, Usigrai tramite Associazione Stampa Romana aveva presentato un ricorso.

Su La Stampa, si legge la decisione del Tribunale di Roma, che ha accolto il ricorso di Usigrai. La decisione di chiudere le edizioni notturne dei TG regionali è stata ritenuta "antisindacale perché avvenuta senza la preventiva consultazione del competente organismo sindacale ex art. 21 dell'Accordo Integrativo Rai-Usigrai di avviare la preventiva consultazione secondo le modalità previste". Il giudice, infine, condanna la Rai:

"A pagare, in favore di Associazione Stampa Romana […] le spese del procedimento, liquidate nella somma complessiva di 3.520 euro oltre Iva e Cpa come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014".