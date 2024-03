Chiara Ferragni a Che tempo che fa ha superato il Papa agli ascolti tv Il 3 marzo 2024 è una data da cerchiare con il rosso per la storia di Che Tempo Che Fa a Nove: record di ascolti e superate le puntate col Papa e Beppe Grillo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

154 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 3 marzo 2024 è una data da cerchiare con il rosso per la storia di Che Tempo Che Fa a Nove. Con l'intervista a Chiara Ferragni, il programma condotto da Fabio Fazio ha raggiunto un risultato storico: 3 milioni di telespettatori per il 14% di share e un picco di quasi 4 milioni di spettatori per il 18% di share che hanno portato la rete di proprietà del gruppo Warner Bros. Discovery a essere la seconda rete nazionale. Sui social è in testa: Che Tempo Che Fa è il programma più commentato con un nuovo record stagionale di mezzo milione di interazioni.

Gli ascolti tv record di Fabio Fazio

Con numeri così, è legittimo pensare a un futuro sempre più roseo per la Nove così come crescono i rimpianti per il servizio pubblico che ha perso un programma che è in grado di fare ascolti di questo tipo anche al tasto 9 del telecomando. Le punte di 4 milioni di spettatori rendono l'idea: Makari, la fiction in onda su Rai1, ieri è stata vista da una media di 4.1 milioni di spettatori. La puntata di ieri – non c'è stata solo Chiara Ferragni ma anche Gino Cecchettin, padre di Giulia – ha superato gli ascolti delle puntate che precedentemente mantenevano il record, quelle con ospite Papa Francesco e Beppe Grillo.

Il confronto tra Chiara Ferragni, Papa Francesco e Beppe Grillo

Gli ascolti tv di domenica 14 gennaio di Che Tempo Che Fa, quando c'è stato ospite Papa Francesco, si erano fermati a 2.641.000 spettatori netti per il 13% di share. Anche in quella occasione, la puntata era entrata con prepotenza nel dibattito dell'opinione pubblica. Lo stesso dicasi per la puntata del 12 novembre 2023 vista da 2.487.000 spettatori netti per uno share del 12.1%: in quell'occasione, l'ospite era Beppe Grillo. Risultati alti ma che impallidiscono di fronte a quello che è riuscito a fare il programma nella serata di ieri.