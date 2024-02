Ascolti tv domenica 11 febbraio: chi ha vinto tra Califano e Lo show dei record Gli ascolti tv domenica 11 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai Uno con il film su Califano e Canale5 con Lo show dei record. Tutti i dati auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di domenica 11 febbraio 2024 ha offerto ai telespettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andato in onda il film Califano con Leo Gassmann dedicato al grande cantautore romano scomparso nel 2013 (qui l'intervista a Fanpage.it all'attore). Su Canale 5 è andato in onda Lo show dei record con Gerry Scotti mentre sul Nove è andato in onda Che tempo che fa con Fabio Fazio. Ecco chi ha conquistato la gara Auditel serata.

La sfida tra Rai1 con Califano e Canale 5 con Lo show dei record

Califano su Rai1 ieri sera, domenica 11 febbraio, è stato il film con Leo Gassmann sulla vita dell'indimenticabile cantautore romano Franco Califano, tratto da un libro saggio di Pierluigi Diaco. Il film è stato visto su Rai1 da spettatori per uno share pari al .

Canale 5 ha mandato in onda la seconda puntata della nuova edizione di Lo show dei record condotto da Gerry Scotti che ha raggiunto spettatori per uno share del .

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Che Tempo Che Fa sul Nove con Fabio Fazio, che ha avuto tra gli ospiti Annalisa, ha conquistato spettatori e share del.

911 Stagione 5 epiosdio 6 – Rissa nel braccio è stato programmato da Rai2 e ha raggiunto spettatori e share per il .

Un'altra puntata di Report con le sue inchieste, in onda su Rai3: spettatori e share del .

La mummia, film del 2017 con Tom Cruise, in onda su Italia1: spettatori e share.

Zona Bianca, approfondimento di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi: spettatori e share.

Petra, la miniserie con Paola Cortellesi in onda su Tv8, ha conquistato spettatori e share.