Chi vuol essere milionario non va in onda il 22 febbraio: perché e quando torna il game show con Gerry Scotti

Cambio di programma nel palinsesto di Canale 5: lo storico quiz condotto da Gerry Scotti si prende una pausa forzata. Ecco il motivo della scelta di Mediaset e la data ufficiale del ritorno in TV.
A cura di Sara Leombruno
Niente "ultima parola" e niente scalata al milione per questa domenica. Gli spettatori che ogni settimana si sintonizzano su Canale 5 rimarranno delusi: Chi vuol essere milionario? – Il Torneo non andrà in onda domenica 22 febbraio. Il conduttore, reduce da ascolti record in questo inizio di 2026, lascia momentaneamente spazio a Io sono Farah. Ecco i motivi e quando torna in Tv.

Perché Chi vuol essere milionario non va in onda

Nessun timore per i fan del conduttore pavese: non si tratta di un problema di salute né di una chiusura anticipata per bassi ascolti. Dietro lo stop c’è una precisa scelta editoriale e strategica di Mediaset. Il 22 febbraio 2026 coincide infatti con la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L'evento, trasmesso in diretta su Rai 2, catalizzerà l'attenzione di milioni di italiani. Per evitare di "bruciare" una puntata del torneo contro una concorrenza sportiva così schiacciante, i vertici di Cologno Monzese hanno preferito preservare il loro programma di punta, optando per una serata alternativa.

Il palinsesto di Canale 5 per la serata di domenica subirà quindi una variazione. Dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, la rete ammiraglia Mediaset proporrà la fiction in prima visione Io sono Farah. Il film inizierà intorno alle 22:00, offrendo un'opzione diversa a chi non è interessato alle celebrazioni olimpiche, senza però rischiare di disperdere il prezioso share del Milionario.

Quando torna il programma: la data ufficiale

Il ritorno di Gerry Scotti è comunque già fissato. Nonostante le battute sul suo "ritiro" che circolano spesso nei corridoi Mediaset, il Re dei quiz è più saldo che mai al comando. Chi vuol essere milionario tornerà regolarmente domenica 1 marzo. Il successo della formula "Il Torneo" ha spinto l'azienda a prolungare la messa in onda dello show oltre le previsioni iniziali.

