Chi sono le Senza Ghiaccio, le campionesse di Reazione a Catena criticate sui social

A cura di Elisabetta Murina

Le Senza Ghiaccio sono le campionesse in carica di Reazione a Catena, il programma condotto condotto da Pino Insegno e in onda su Rai1. Il trio è formato dalle sorelle Serena e Giulia Petrilli e dell'amica Elena Pallocca. Il loro successo nel quiz show sta però generando diverse reazioni sui social e da parte del pubblico a casa, che sostiene non siano abbastanza preparate per il titolo.

Chi sono Elena, Serena e Giulia, le campionesse di Reazione a Catena

Come hanno raccontato nel programma, Serena e Giulia Petrilli sono due sorelle originarie di Cisterna Latina, in provincia di Latina. La prima si è laureata nel 2023 alla facoltà di Architettura dell'università di Roma, mentre la seconda ha compiuto da poco 28 anni. Non si hanno però informazioni precise sul suo lavoro. La terza componente del trio Le Senza Ghiaccio è Elena Pallocca, una loro cara amica, che vive vicino a Roma. "Abbiamo deciso di chiamarci in questo modo in quanto siamo grandi amanti delle bibite lisce“, hanno raccontato a proposito del nome scelto nello show di Reazione a Catena.

Le Senza Ghiaccio. Da sinistra Elena Pallocca, Giulia Petrilli e Serena Petrilli

Le polemiche sui social e le critiche alle campionesse dopo la puntata

Le Senza Ghiaccio sono diventate campionesse di Reazione a Catena il 29 luglio e oggi, 7 agosto, sono ancora in carica. Nel corso delle puntate sono state criticate sui social per il loro livello di preparazione, ritenuto dal pubblico troppo basso e non adatto al programma. In uno degli ultimi appuntamenti, durante il gioco Intesa Vincente, non hanno vinto nessun montepremi perché non sono riuscite a trovare la parola in grado di collegare "massa" e "più". Su X migliaia i commenti di stupore, tra chi sostiene siano state "prescelte" dalla produzione e chi invece si chiede come abbiano fatto a sbagliare una risposta decisamente semplice. In un'altra puntata, invece, sono arrivate a vincere una cifra di 8mila euro, dopo essere partite però con un montepremi iniziare di 128mila euro.