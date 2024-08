video suggerito

Reazione a Catena, polemiche per l’intesa vincente: “Solo due punti totalizzati, partita surreale” Nella puntata di Reazione a Catena in onda il 23 agosto in molti hanno criticato le squadre che hanno partecipato alla sfida dell’intesa vincente. Su X scrivono: “Con soli 2 punti totalizzati cumulativamente fra le due squadre, quella di stasera è la peggiore intesa vincente di questa edizione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un'ondata di polemiche ha travolto i concorrenti della puntata di venerdì 23 agosto di Reazione a Catena in onda su Rai 1. A far scatenare l'ira dei telespettatori è stata la sfida dell'intesa vincente, molti utenti hanno descritto come "surreale" il modo in cui una delle squadre sia riuscita a superare l'altra.

Pino Insegno commenta l'intesa vincente: "Una partita particolare"

Nell'ultima puntata di Reazione a Catena la squadra de i Belli e La Bestia ha sfidato i Goderecci. Al momento dell'intesa vincente – in cui due concorrenti si alternano per formulare una frase che permetta al terzo di indovinare una parola – sono stati tanti gli errori dei concorrenti del primo team. Nonostante l'obiettivo del gioco sia indovinare il maggior numero possibile di parole in sessanta secondi, alla fine della sfida i campioni della scorsa puntata sono riusciti a indovinarne solo due. Anche la performance de i Goderecci non è stata una delle migliori, tra errori legati alle regole da seguire a confusione nel dare i suggerimenti e non riuscendo a indovinare nessuna parola. Al termine di quella che Pino Insegno ha definito come "una partita particolare", a passare è stata la prima squadra. La vicenda ha generato un'ondata di critiche degli utenti su Twitter.

"La peggiore intesa vincente di questa edizione"

Su X l'hashtag #reazioneacatena ha raccolto gli sfoghi di numerosi utenti. La maggior parte hanno come oggetto quanto accaduto nell'ultima puntata: "Con soli 2 punti totalizzati cumulativamente fra le due squadre, quella di stasera 23 agosto è la peggiore intesa vincente di questa edizione".

In tanti scrivono come sia evidente l'imbarazzo di Pino Insegno e si lamentano per la selezione dei concorrenti: "Mi spiace dirlo, ma se non si riescono a trovare squadre decenti richiamate qualche campione dalle vecchie edizioni. Così è uno strazio".