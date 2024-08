video suggerito

Reazione a Catena, Pino Insegno sorpreso dai concorrenti: “Non sapete chi è l’attore di Fantozzi?” A Reazione a Catena momento di confusione della squadra sfidante che, durante l’intesa vincente passa su Paolo Villaggio. Il conduttore resta sorpreso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

A Reazione a Catena una nuova sfida nel pomeriggio del 12 agosto, con i "Ciao Rosy" (Francesco, Giulia e Anna) che hanno sfidato le campionesse le "Stanghette". La puntata, come spesso accade, è stata molto commentata sui social, soprattutto in relazione a una piccola gaffe commessa dalla squadra sfidante durante il penultimo L'intesa vincente.

Reazione a Catena, puntata del 12 agosto 2024

Dopo la prima manche, "Caccia alla parola", dove a trionfare sono le "Stanghette", si passa alle "Catene musicali", con le stanghette che sbagliano la prima canzone, indovinando poi la seconda e arrivando a chiudere la zip da 20mila euro.

Il lapsus dei concorrenti su Paolo Villaggio

Si arriva così all’Intesa vincente e nella manche non passa inosservato il fatto che Anna dei "Ciao Rosy" abbia scelto di utilizzare il "passo" su Paolo Villaggio, dicendo "Non lo sappiamo", senza però provare a dare suggerimenti di alcun tipo a Francesco, pronto a indovinare dagli indizi. Pino Insegno, il conduttore, non ha potuto fare a meno di sottolineare: "Ah, usi già il plurale? Chi è l'attore che interpreta Fantozzi, per esempio". Francesco, chiamato a rispondere, ha confermato di fatto di non conoscere la risposta, ovvero il nome di Paolo Villaggio, l’attore che ha dato il volto al Ugo Fantozzi. Alla fine della manche gli sfidanti trovano solo 5 parole, mentre le campionesse arrivano a 7 e giocano all’Ultima catena per 144mila euro, il montepremi più alto di Reazione a Catena fino a questo momento.

La sorpresa di Pino Insegno al momento del "passo" dei concorrenti.

Inevitabile l'ironia su questo lapsus, apparendo insolito il fatto che i tre concorrenti non ricordassero il nome di uno degli attori comici italiani più celebri degli ultimi decenni e di uno tra i personaggi più popolari di sempre. D'altronde la tensione gioca spesso brutti scherzi in questi programmi e in particolare i quiz pomeridiani Rai non sono nuovi a situazioni di questo tipo, che si prestano molto al commento da casa in contemporanea alla messa in onda. Succede con Reazione a Catena ed è un fenomeno registrato frequentemente anche per L'Eredità.