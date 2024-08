video suggerito

“Chi conduce Ballando con le stelle? Loretta Goggi”: la gaffe a Reazione a Catena Nella puntata di venerdì 16 agosto di Reazione a Catena si è consumata una gaffe esilarante durante l’Intesa Vincente degli ex campioni in carica: i Mezzi Marinai. Alla domanda “Chi conduce Ballando con le stelle?”, la risposta data non è quella che tutti si sarebbero aspettati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi più amati della tv, soprattutto nell'ambito dei game show, c'è senza dubbio Reazione a Catena, la trasmissione estiva per eccellenza che, quest'anno, è condotta da Pino Insegno. Un gioco leggero e anche divertente che permette a chi lo guarda da casa di tenersi anche in allenamento con la mente, però, anche qui, nonostante i campioni, non mancano le gaffe. L'ultima si è consumata nella puntata di sabato 16 agosto, quando i concorrenti in gara hanno fatto un errore che, per alcuni, compreso il pubblico in studio è sembrato a dir poco incredibile.

La gaffe a Reazione a Catena dei Mezzi Marinai

Il gioco era uno dei più complicati della puntata, ovvero l'Intesa Vincente, dove due componenti del trio in gara devono far indovinare la parola in questione a chi sta seduto tra loro, utilizzando il minor tempo possibile. In gara c'erano i campioni in carica, i Mezzi Marinai, ovvero Anna, Giosuè e Matteo, la cui scalata verso la vittoria si è però bruscamente fermata. La parola da indovinare durante la loro intesa vincente, era "Milly Carlucci", quindi in una velocissima staffetta, i due che pensavano di ricevere una risposta immediata, si sono ritrovati con una amara sorpresa. Per far capire a Matteo di quale conduttrice si trattasse, Anna e Giosuè formulano una domanda ineccepibile: "Chi conduce Ballando con le stelle?".

La risposta del ragazzo, però, lascia tutti di stucco: "Loretta Goggi", infatti, è quanto dice. Gli amici si guardano increduli, almeno quanto Pino Insegno che, pur cercando di essere sempre delicato, non ha potuto fare a meno di commentare dicendo: "Va beh, no!È Milly Carlucci. So’ solo vent’anni che lo conduce!".

Il giovane, mortificato, cerca di scusarsi e dice a sua discolpa: "Mi dispiace, non lo sapevo". A causa di questo errore, però, i Mezzi Marinai non sono riusciti a conquistare nemmeno un punto, con zero parole indovinate e, quindi, inevitabilmente arrivando all'eliminazione.