Pino Insegno: “Le critiche social sono al limite dell’insulto gratuito. Il nuovo show? Due puntate invece di sei”

A cura di Ilaria Costabile

Dopo una prima batteria di puntate di Reazione a Catena, Pino Insegno può finalmente fare un bilancio di questa nuova esperienza televisiva che lo vede al timone di uno dei game show più amati della tv. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore si dice soddisfatto e parla anche del suo prossimo show, sempre in Rai, che lo vedrà protagonista della prima serata.

I commenti su Reazione a Catena

Prendere il testimone di Marco Liorni, volto quasi storico di Reazione a Catena, non deve essere stato semplice per Pino Insegno che, pur essendo un personaggio già avvezzo alla tv, si è dovuto introdurre in un contesto già ben consolidato che, però, ha superato anche le sue più floride aspettative: "È andata anche meglio di quel che pensassi. Poi è scritto benissimo" dice a Tv Sorrisi e Canzoni. In questi mesi, però, non sono mancate critiche che, però, sembrano non scalfirlo più di tanto: "Non guardo più i social sono critiche superficiali, al limite dell’insulto gratuito", d'altro canto ci sono stati anche molti apprezzamenti da amici e persone da lui stimate:

Hanno fatto il tifo per me colleghi e amici: Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Carlo Conti. E mi ha fatto un piacere gigantesco ricevere i complimenti di Umberto Orsini, l'ultimo dei nostri grandi attori che a 90 anni lavora ancora a teatro. La sua telefonata mi ha riempito di gioia.

Pino Insegno parla del suo nuovo show

Dai riti prima di ogni puntata, alla lettura attenta delle schede dei concorrenti, che possono regalare sempre qualcosa di nuovo, ormai è perfettamente a suo agio nelle vesti di padrone di casa del game show. Il quiz si concluderà i primi di novembre, per cedere il posto all'Eredità, condotta per l'appunto da Marco Liorni. Intanto Pino Insegno già pensa al Il Buono, il Brutto e il Cattivo, show che andrà in onda su Rai 1 il prossimo anno:

Dovevano essere sei puntate, invece saranno due: il 3 e il 10 gennaio. Con me ci saranno Francesco Pannofino e Luca Ward. Faremo un varietà con l’orchestra, i balletti….Sarà una gara a base di film: ognuno di noi tre sceglierà un titolo e, attraverso una serie di prove, dovrà far vincere quel film. Poi interverranno i vari ospiti: uno chef se c’è una prova di cucina, un comico se c’è una prova di risate, un cantante se la prova riguarda la colonna sonora, e così via.

L'in bocca al lupo a De Martino e Conti

Restando in tema di televisione e degli appuntamenti previsti per il prossimo anno, Insegno dice di essere particolarmente curioso per il Festival di Sanremo: "Perché Carlo Conti ha un’eredità importante. Spero che non si facciano sciocchi paralleli con il passato. Sanremo è come un castello e serve un padrone di casa all’altezza. Carlo ha già dimostrato di essere un duca: elegante, sobrio, perfetto". Infine, non poteva mancare un commento sulla new entry di quest'anno tra i conduttori di game show, con Stefano De Martino e il suo Affari tuoi: "Si è preso un bel rischio. A lui e a Carlo va il mio in bocca al lupo speciale" conclude Insegno.