video suggerito

Chi l’ha visto torna stasera su Rai3 con Federica Sciarelli: anticipazioni della puntata di mercoledì 15 gennaio Chi l’ha visto? torna stasera in diretta su Rai3. Le anticipazioni svelano i casi trattati da Federica Sciarelli. Ospite in studio Pietro Orlandi per commentare le novità sulla scomparsa della sorella Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Spazio anche ai casi di Pierina Paganelli e Riccardo Branchini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi l'ha visto? torna su Rai3 da stasera, mercoledì 15 gennaio. Il programma condotto da Federica Sciarelli è reduce dalla lunga pausa natalizia. Tra i casi che saranno affrontati in diretta anche quello della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Ospite in studio Pietro Orlandi. Gli spettatori da casa potranno intervenire per comunicare informazioni utili attraverso il numero 06/8262.

Chi l'ha visto torna stasera, la prima puntata dopo la pausa natalizia

La prima puntata del programma Chi l'ha visto? dopo la lunga pausa natalizia andrà in onda mercoledì 15 gennaio. L'appuntamento è come sempre alle ore 21:20 su Rai3. Federica Sciarelli torna in diretta con gli aggiornamenti su casi di scomparsa o omicidi attuali o ancora irrisolti. Ampio spazio, inoltre, sarà concesso agli appelli, alle richieste di aiuto e alle storie di persone in difficoltà. Il programma di Rai3 può ormai contare su una grande community di fedelissimi che partecipano attivamente con le loro segnalazioni.

Anticipazioni Chi l'ha visto?, i casi della puntata di mercoledì 15 gennaio

Nella puntata di Chi l'ha visto? in onda mercoledì 15 gennaio, Federica Sciarelli affronterà i casi della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Don Vergari, che è stato sentito in commissione parlamentare di inchiesta, ha rilasciato dichiarazioni inedite. Pietro Orlandi sarà ospite in studio per commentare quanto è emerso. La giornalista parlerà anche del caso di Pierina Paganelli. Louis Dassilva, il vicino di casa, è indagato. Intanto le telecamere di una farmacia poco distante hanno ripreso un uomo poco dopo l'omicidio. Grazie a uno studio sui frame delle telecamere effettuato da Daniel Auber, esperto di effetti speciali, si proverà a fare chiarezza sull'identità di quell'uomo. Spazio anche al caso della scomparsa di Riccardo Branchini. La nuova ispezione della diga di Furlo ha dato esito negativo. Il suo corpo non c'è e ciò riaccende la speranza che possa essersi allontanato volontariamente. Intanto, c'è chi ha chiesto soldi in cambio di informazioni, tentando di lucrare sulla disperazione della famiglia. Alcune segnalazioni indicherebbero la sua presenza in Svizzera.