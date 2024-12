video suggerito

Chi l'ha visto non va in onda oggi: quando ritorna Federica Sciarelli con le nuove puntate del programma Chi l'ha visto? è andato in pausa natalizia: in occasione delle festività non andrà in onda mercoledì 25 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025. Ecco quando torna in onda Federica Sciarelli e cosa andrà in onda al suo posto.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Chi l'ha visto? di mercoledì 18 dicembre è stata l'ultima del 2024. Il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda in prima serata su Rai3, che tratta casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere va in pausa natalizia e tornerà in onda a gennaio. Mercoledì 25 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025, per questo motivo, salterà la tradizionale messa in onda per lasciare spazio alla programmazione natalizia Rai che trasmetterà film e cartoni animati a tema.

Quando tornano le nuove puntate di Chi l’ha visto? dopo Natale

La nuova puntata di Chi l'ha visto? dovrebbe andare in onda, con ogni probabilità, mercoledì 8 gennaio 2025 in prima serata su Rai3. Il profilo social del programma, dopo l'ultima dell'anno, ha dato appuntamento ai telespettatori a gennaio. "La redazione è sempre operativa con il sito e i social", ha sottolineato nel tweet condiviso al termine dell'appuntamento di mercoledì 18 dicembre.

Cosa va in onda al posto di Chi l’ha visto?

Il palinsesto Rai ha deciso di mettere in pausa i tradizionali programmi in onda durante l'anno per lasciare spazio a contenuti a tema Natale e serate evento. In occasione delle festività, ha modificato la Guida Tv con i sostituti di Chi l'ha visto?. Mercoledì 25 dicembre, infatti, in prima serata su Rai 3 è in programma Il Paradiso Può Attendere, film del 1978, commedia e sentimentale, remake di L'inafferrabile signor Jordan. Mercoledì 1 gennaio 2025, invece, su Rai 3 andrà in onda l'evento Viva Puccini con Bianca Guaccero – vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le stelle – alla conduzione e tantissimi ospiti tra cui Enrico Stinchelli, Gianmarco Tognazzi, Malika Ayane, Frida Bollani, La compagnia di ballo del Teatro Sistina, Maurizio Solieri, Filippo Graziani, Giordano Bruno Guerri, Paolo Bolpagni e Leonardo Fiaschi.