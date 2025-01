video suggerito

Federica Sciarelli ricorda Fiore De Rienzo a Chi l’ha visto: “Attoniti per questa perdita, l’ultimo messaggio a Pietro Orlandi” Federica Sciarelli ha aperto la puntata di Chi l’ha visto ricordando Fiore De Rienzo, morto martedì 28 gennaio. La giornalista ha confidato l’ultimo messaggio che il collega ha inviato a Pietro Orlandi: “Anche in un momento difficile ha voluto ricordare i familiari degli scomparsi che sono stati per lui dei compagni di vita”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Sciarelli ha ricordato Fiore De Rienzo in apertura della puntata di Chi l'ha visto? trasmessa mercoledì 29 gennaio. Il giornalista è venuto a mancare martedì. La giornalista ha rimarcato come il contributo del collega sia stato fondamentale per il programma di Rai3. Nel corso della sua lunga carriera, si era occupato anche della scomparsa di Emanuela Orlandi. Sciarelli ha confidato che anche in un momento per lui difficile, Fiore De Rienzo ha mandato un messaggio a Pietro Orlandi.

Federica Sciarelli ricorda Fiore De Rienzo a Chi l'ha visto

Federica Sciarelli, in apertura della puntata di Chi l'ha visto? trasmessa mercoledì 29 gennaio, ha voluto ricordare il collega Fiore De Rienzo, uno dei volti più rappresentativi della trasmissione di Rai3 che si occupa dei casi di scomparsa:

Non possiamo non ricordare colui che è stato uno dei fondatori di questo programma, un pezzo della storia di Chi l'ha visto, un pezzo importantissimo. Se n'è andato il nostro collega e amico Fiore De Rienzo, ci stringiamo intorno alla famiglia, siamo vicini alla moglie Raffaella, che è una collega. Davvero, siamo rimasti attoniti per questa perdita. Noi lo vogliamo ricordare con questo sorriso garbato, era una persona veramente garbata, un bravo giornalista, faceva delle inchieste importanti e una per tutte, quella sulla scomparsa di Manuela Orlandi.

L'ultimo messaggio di Fiore De Rienzo a Pietro Orlandi

Fiore De Rienzo aveva preso a cuore il caso di Emanuela Orlandi: "Era diventato un amico delle sorelle, del fratello Pietro e anche della sua mamma". Federica Sciarelli ha mandato in onda gli stralci dei suoi servizi su questa tragica vicenda. Il giornalista sosteneva di trovare lui stesso speranza in una positiva risoluzione del caso osservando il comportamento della coraggiosa madre di Emanuela. In un'occasione aveva detto alla conduttrice:

Federica, rivedendo l'intervista, mi sono molto intenerito perché questa donna comunica una tale serenità, una tale convinzione che magari apre il cuore a una speranza. Una speranza che la famiglia condivide.

Federica Sciarelli ha comunicato agli spettatori di Chi l'ha visto le parole di Pietro Orlandi per Fiore De Rienzo: "Pensate che Pietro Orlandi mi ha detto che ovviamente si sentivano sempre, spessissimo con Fiore De Rienzo". E ha confidato il suo ultimo messaggio:

Fiore De Rienzo aveva mandato un messaggio a Pietro dicendo: "In bocca al lupo per la verità su tua sorella". Pietro mi ha detto che questo è stato l'ultimo messaggio che gli ha mandato. Anche in un momento difficile ha voluto ricordare tutti gli altri, i familiari degli scomparsi che sono stati per lui veramente dei compagni di vita.