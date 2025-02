video suggerito

Chi l’ha visto anticipazioni, i casi della puntata di mercoledì 19 febbraio: Pierina Paganelli, Andrea Prospero e Daniela Ruggi Le anticipazioni della puntata di Chi l’ha visto? in onda stasera. I casi di mercoledì 19 febbraio. Federica Sciarelli parlerà dell’omicidio di Pierina Paganelli, della morte di Andrea Prospero e della scomparsa di Daniela Ruggi. Spazio poi a richieste di aiuto e segnalazioni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

192 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni della puntata di Chi l'ha visto? in onda mercoledì 19 febbraio. L'appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli è alle ore 21:20 su Rai3. La giornalista si occuperà di casi di scomparsa, di cronaca e di delitti irrisolti. Tra i casi che saranno approfonditi durante la puntata quelli di Pierina Paganelli, Andrea Prospero e Daniela Ruggi.

Chi l'ha visto torna in onda stasera

Mercoledì 19 febbraio in onda su Rai3 una nuova puntata di Chi l'ha visto? La giornalista Federica Sciarelli torna in diretta con gli aggiornamenti su casi di scomparsa o omicidi irrisolti. Tra i casi che saranno affrontati nel corso della puntata quello di Pierina Paganelli, la morte di Andrea Prospero e la scomparsa di Daniela Ruggi. Spazio a testimonianze inedite e agli appelli dei familiari degli scomparsi.

Anticipazioni Chi l'ha visto?, i casi della puntata di mercoledì 19 febbraio

Nella puntata di Chi l'ha visto? in onda mercoledì 19 febbraio, Federica Sciarelli affronterà il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli. Giuseppe Pizzo, inviato della trasmissione di Rai3, ha scoperto che sul viso della donna di Rimini c'era un capello che non è stato repertato. Apparteneva all'assassino o alla vittima? Quel capello potrebbe fornire un aiuto importante nelle indagini? Verrà concesso ampio spazio, poi, agli aggiornamenti sul caso di Andrea Prospero, il diciannovenne trovato morto in un monolocale a Perugia. Vicino al corpo sarebbero stati trovati quattro cellulari. L'autopsia avrebbe confermato che il 19enne è morto assumendo diversi dosi di benzodiazepina. A Chi l'ha visto? si parlerà delle ore precedenti alla morte. Alle 12:32, Prospero ha inviato un messaggio alla sorella per incontrarsi a mensa. Sembrava sereno. Eppure trenta minuti dopo il giovane era sparito nel nulla e il cellulare risultava spento. Nel programma condotto da Federica Sciarelli si parlerà anche della scomparsa di Daniela Ruggi. Sono trascorsi cinque mesi da quando si sono perse le sue tracce, eppure non sono ancora emersi elementi utili a ritrovarla. Qualcuno potrebbe averle fatto del male?