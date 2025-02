video suggerito

"Andrea Prospero morto per intossicazione da farmaci": cosa è emerso dall'autopsia sul 19enne di Perugia Andrea Prospero, il 19enne trovato morto in un monolocale vicino al centro storico di Perugia, è morto per aver assunto diverse dosi di benzodiazepine: cosa ha svelato sul decesso l'autopsia di ieri 31 gennaio.

A cura di Giorgia Venturini

Nella giornata di ieri 31 gennaio si è tenuta l'autopsia sul corpo di Andrea Prospero, il 19enne trovato morto in un monolocale vicino al centro storico di Perugia. Il medico legale Sergio Scalise Pantuso avrebbe confermato già quanto rinvenuto da una prima analisi sul corpo del giovane: ha escluso segni tipo di violenza e altre cause di morte diverse dall'assunzione di farmaci. L'autopsia infatti avrebbe confermato che il 19enne è morto assumendo diversi dosi di benzodiazepina. I sospetti erano già nati perché vicino al cadavere erano già stati trovati numerosi blister vuoti di ansiolitici. Per capire nel dettaglio la quantità assunta bisognerà attendere i risultai degli esami tossicologici che non arriveranno prima di due settimane.

Si sta facendo chiarezza anche sull'orario del decesso che potrebbe coincidere con il giorno della scomparsa. Venerdì di settimana scorsa Andrea Prospero aveva appuntamento con la sorella gemella per pranzo, nella mensa dell'università di Perugia che entrambi frequentavano. Ma qui non è mai arrivato. Avrebbe visualizzato e mai risposto ai messaggi della sorella che in poco tempo ha fatto scattare l'allarme della scomparsa. Dagli accertamenti è emerso che il giovane aveva preso da giorni in affitto un monolocale, dove poi è stato trovato: tra i punti ancora da chiarire anche come il 19enne abbia pagato il posto perché non risulterebbe alcun pagamento effettuato con la carta prepagata utilizzata di solito da lu.

Nel piccolo appartamento gli inquirenti hanno trovato anche quattro cellulari in possesso al 19enne: si sta analizzando il contenuto di questo che potrebbe essere indispensabile alle indagini. Ora si sta procedendo con le pratiche per la restituzione della salma alla famiglia così da procedere con il funerale.