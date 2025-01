video suggerito

È morto Fiore De Rienzo, volto storico di Chi l’ha visto? e padre dell’attore Libero Era il padre dell’attore Libero De Rienzo, scomparso nel 2021 all’età di 44 anni, ed era lo storico inviato di Chi l’ha visto? Si occupò del caso Orlandi per la trasmissione di Rai3. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

1.555 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto a Roma, martedì 28 gennaio 2025, Fiore De Rienzo. È stato un giornalista, aiuto regista, volto storico della trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto? Era il padre dell'attore Libero De Rienzo, scomparso all'età di 44 anni nel 2021. A darne notizia, i familiari sui social network. I funerali si terranno a Paternopoli, provincia di Avellino, giovedì 30 gennaio alle 15 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione.

Chi era Fiore De Rienzo

Fiore De Rienzo è stato regista, aiuto regista, programmista nonché inviato storico per la trasmissione Chi l'ha visto? Fu aiuto regista di Citto Maselli per "Gli sbandati" e "Storia d'amore". Durante gli anni a Chi l'ha visto? seguì con grande attenzione il caso di Emanuela Orlandi. Fu sua l'intervista del 2006 ad Antonio Mancini, un pentito della Banda della Magliana che all'epoca sostenne di aver riconosciuto, in una telefonata, la voce di Rufetto, un sicario che era al servizio di Enrico De Pedis. Sempre per il caso Orlandi, intervistò il vigile urbano Alfredo Sambuco, il quale sostenne di aver visto la Orlandi intrattenersi nei pressi di Palazzo Madama con un uomo di 35 anni. I fatti raccontati in quell'intervista furono poi smentiti dallo stesso vigile, il quale dichiarò di averle fornite solo per dare un po' di speranza ai familiari di Emanuela Orlandi.

Fiore De Rienzo partecipò anche alle riprese di un film anche insieme a suo figlio Libero, A+R Andata+Ritorno per la regia di Marco Ponti. In tutto, contava al cinema 19 partecipazioni da interprete.

Il cordoglio della redazione di Chi l'ha visto?

La redazione di Chi l'ha visto? ha espresso pochi minuti fa così il suo cordoglio: "Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia. La camera ardente domani dalle 14 alle 17 al Fatebenefratelli di Roma, Isola Tiberina".