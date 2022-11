Chi l’ha visto parte in ritardo e Federica Sciarelli protesta: “Cercheremo di capire il perché” Polemica di Federica Sciarelli in apertura della puntata di Chi l’ha visto?: “Non è colpa nostra e nemmeno di Un Posto al Sole che è registrato”. Frecciatina a Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano?

A cura di Andrea Parrella

Si è aperta con una Federica Sciarelli evidentemente infastidita, la puntata di Chi l'ha visto? di mercoledì 2 novembre. La conduttrice, volto storico del programma, non ha fatto in meno di notare il ritardo con cui la trasmissione è partita questa sera: "Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ci state scrivendo in moltissimi arrabbiati", dice la conduttrice, per poi proseguire così:

Ovviamente non è colpa nostra, come potete immaginare noi siamo qui prontissimi, cercheremo di capire cosa succede, di solito si fa ritardo quando ci sono dibattiti parlamentari, qualche cosa da servizio pubblico che può sforare. Non c'entra niente Un Posto al Sole perché sono registrati, non ve la prendete con loro. Noi naturalmente daremo la linea a Mannoni in orario.

Chi l'ha visto? in ritardo, colpa di Marco Damilano?

Federica Sciarelli non fa nomi, ma il programma indiziato come colpevole del ritardo è, per forza di cose, Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano, essendo il solo ad andare in onda in diretta nell'orario dell'access prime time. Come specifica Sciarelli, infatti, Un Posto al Sole ha una durata predefinita e così Via dei Matti N.0, che va in onda registrato. In effetti, controllando dal sito di RaiPlay la puntata del programma di Damilano del 2 novembre è durata più di 17 minuti, a dispetto dei dieci considerati in guida Tv.

Le polemiche in Rai per i ritardi

Nelle prossime ore si capirà se emergeranno ulteriori dettagli, ma la Rai non è nuova a questo genere di polemiche, che si verificano trasversalmente in tutte e tre le reti generaliste. Ne è stato spesso protagonista il citato Maurizio Mannoni, conduttore di Linea Notte che ha sovente avuto da ridire per i ritardi della collega Bianca Berlinguer, così come recente è la polemica di Bruno Vespa, che nelle scorse settimane ha punzecchiato la redazione del Tg1 che gli cedeva spesso la linea in ritardo, oltre a mostrare una certa reticenza nel nominare la trasmissione Porta a Porta.