Chi è Vito Fiusco, ex fidanzato di Miriana Trevisan che ha confermato le parole di Giacomo Urtis Vito Fiusco è l’ex fidanzato di Miriana Trevisan, a cui Giacomo Urtis fa riferimento con la sua affermazione: “Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro”. L’imprenditore non smentisce la vicenda e conferma la relazione con la gieffina.

A cura di Elisabetta Murina

Vito Fiusco è l'ex compagno di Miriana Trevisan, citato indirettamente da Giacomo Urtis durante una delle puntate del Grande Fratello Vip. In diretta, il concorrente ha detto, riferendosi all'ex ragazza di non è la Rai: "Io la conosco, da un mio amico si è fatta comprare della scarpe da 20,30mila euro". L'amico in questione è appunto Fiusco, che poi via social è intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda, senza smentirla e confermando di aver avuto una relazione con lei.

Chi è Vito Fiusco e che lavoro fa

Non si hanno informazioni precise riguardo a Vito Fiusco. Non si conosce, infatti, il suo anno di nascita, mentre la città d'origine dovrebbe essere Taranto. Sbirciando il suo profilo Instagram (IG @vitofiuscojr), dove conta più di 12mila follower, si legge che è proprietario di due catene di ristoranti, The Meat Market e The Fisherman Burger, con sede principale a Roma.

Vito Fiusco in uno dei suoi ristoranti (IG @vitofiuscojr)

Vito Fiusco smentisce Miriana: "Non è single da 5 anni, stava con me"

Nella casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha affermato di essere single da cinque anni. Ma Vito Fiusco, rispondendo alle dichiarazioni di Giacomo Urtis su di lei, ha fatto chiarezza anche su questo aspetto. Via Instagram ha scritto: "Non mi sembra la verità! E non parlo perché sono geloso o per altro (anche perché sono felicemente fidanzato) ma solo per realtà delle cose e non far dire bugie su di me". Pare infatti che i due abbiano avuto una relazione nel 2021, vissuta alla luce del sole e prima che lei entrasse nella Casa più spiata d'Italia. Ora Vito Fiusco è fidanzato con Veronica Ursida, ex di Uomini e Donne e wedding planner, come testimoniano i numerosi scatti postati sul suo profilo Instagram.