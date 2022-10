Chi è Tullio Solenghi, il quarto giudice di Tale e Quale Show 2022 che imita Giampiero Mughini Tullio Solenghi è il quarto giudice di Tale e Quale Show nella puntata del 21 ottobre, dove imiterà Giampiero Mughini. Comico e attore, ha partecipato al programma nel 2016 come concorrente. É sposato con Laura Fiandra e ha due figlie.

A cura di Elisabetta Murina

Tullio Solenghi sarà il quarto giudice a Tale e Quale Show nella puntata del 21 ottobre. Attore e comico, poterà nel programma condotto da Carlo Conti l'imitazione di Giampiero Mughini. Nel 2016 ha partecipato allo stesso show come concorrente. Lontano dalle telecamere, è sposato con Laura Fiandra e ha due figlie.

La carriera di Tullio Solenghi: attore, comico e imitatore

Nato a Genova nel 19846, Tullio Solenghi ha costruito la sua carriera partendo dal teatro per poi arrivare sul piccolo e grande schermo. Negli anni Ottanta fonda il celebre trio comico con Anna Marchesini e Massimo Lopez, conosciuto quando aveva 17 anni a teatro, che riscuote subito un enorme successo. Con il gruppo partecipa a tre edizioni del Festival di Sanremo, per poi raggiungere l'apice della fama con la mini serie televisiva I Promessi Sposi, parodia dell'omonimo romanzo di Alessandro Manzoni, in onda su Rai1. Nel 1994 il trio si scioglie per la volontà di tutti i componenti di iniziare una carriera come solisti. Da quel momento in poi Solenghi rimane in tv: lavora prima alla fiction Ci vediamo in tribunale (1996), per poi passare alla conduzione di Striscia la notizia al fianco di Gene Gnocchi, e la partecipazione a Domenica In, Quelli che… il calcio. Nel 2016 partecipa a Tale e Quale Show come concorrente, un anno prima si mette alla prova come ballerino a Ballando con le stelle. Sul suo profilo Instagram (IG @tulliosolenghiofficial) condivide alcuni brevi video dei suoi sketch e imitazioni, oltre che foto con la famiglia.

Tullio Solenghi è sposato con Laura Fiandra, madre di Alice e Margherita

Tullio Solegnhi è piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale. Si sa che è sposato con Laura Fiandra da 48 anni, come dimostra lo scatto postato sui social in occasione dell'anniversario di matrimonio. Insieme hanno avuto due figlie, Alice e Margherita, che lo hanno reso nonno di due nipotini, Samuel e Filippo.