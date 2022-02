“Che ore sono?” “L’una”, scoppia il telefonino gate al GfVip: cosa guarda Lulù nella borsa Anche in questa edizione ci si affanna per cercare di cogliere in fallo i concorrenti con il “telefonino-gate”: cosa c’era nel borsello di Lulu?

Anche un bambino sa che il modo più semplice per truccare un format come il Grande Fratello Vip passa per un solo modo: la possibilità di comunicare con l'esterno. Ecco perché in ogni edizione ci si affanna e ci si affolla alla ricerca dello scivolone che possa ingrossare sospetti sull'uso e abuso di auricolari, bigliettini, telefonini e tutto quello che possa in qualche modo veicolare e indirizzare i comportamenti all'interno della casa. È accaduto ieri, mentre Sophie Codegoni e Lulu Selassié si godono stretching e toletta sul letto. "Che ore sono?" chiede Sophie a Lulù, che seguita a concentrarsi sulle sue unghie prima di dare sbirciatina al suo borsello: "È l'una!", risponde. Quello che succede immediatamente sul web è vicina alla Santa Inquisizione: "Dove ha guardato l'ora?!", "Avrà certamente un telefonino!". I moderni Sherlock si scatenano e si dividono, mentre i più savi tardano ad arrivare e a farsi sentire: "Fermi tutti, quello sarà un cronometro!".

Non è la prima volta che in questa edizione si mette in dubbio il corretto svolgimento del gioco. Durante le settimane in cui Biagio D'Anelli è stato presente all'interno della casa del Grande Fratello Vip, qualcuno avrebbe visto in diretta l'opinionista pugliese sbirciare qualcosa di luminoso durante la notte, ma la regia avrebbe prontamente cambiato inquadrature. Testimonianze e racconti che finiscono per sfociare nella mitologia perché, si sa, è sempre attrattivo e fascinoso pensare che un gruppo di talent chiusi da mesi in una casa, possano di tanto in tanto trasgredire.

La puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera

Questa sera, 17 febbraio, ci sarà la prima puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera. Chissà che non si possa allargare il campo, tra i vari temi della puntata, e chiarire il mistero del "telefonino". Alfonso Signorini e i suoi autori ci avranno certamente pensato. Intanto, grande momento per chi va in finale dopo quello che è successo il 14 febbraio: sarà una tra Katia Ricciarelli, Lulu Selassie e Soleil Sorge.