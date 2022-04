Che fine ha fatto Ilie, l’ex corteggiatore rivela cos’è successo con Ida dopo Uomini e Donne La verità è che il cavaliere non è stato messo da parte dalla produzione. È stata una sua scelta quella di andare via. “Sarei voluto scappare già dal primo giorno”. E problemi personali: “Mia madre ha avuto un incidente”:

A cura di Giulia Turco

Mentre a Uomini e Donne tiene banco il ritorno di fiamma di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, un corteggiatore è sparito di scena. Si tratta di Ilie Maneschi, il corteggiatore con il quale la dama bresciana stava intraprendendo una conoscenza molto profonda. Pur ammettendo di non essere particolarmente attratta dal suo aspetto estetico, Ida aveva assicurato di provare interesse per il manager romano. Cosa ne è stato di lui ora che Ida ha fatto retro marcia? Lo ha spiegato lui stesso.

Perché Ilie non è più a Uomini e Donne

A mettere in chiaro come stanno le cose è lo stesso Ilie che invia una lettera a IsaeChia, in risposta al riassunto di una delle ultime puntate del programma. La verità è che il cavaliere non è stato messo da parte dalla produzione. È stata una sua scelta quella di andare via. “La mia reticenza alla trasmissione (sarei voluto scappare già dal primo giorno), il mio non sentirmi adeguato a certe realtà nelle quali non sarei riuscito a snaturare il mio essere”, spiega. Il tutto unito a problemi di natura personale. “Mia madre il giorno del casting fece un incidente stradale”, ha spiegato. “Oggi la sua salute, già compromessa, è peggiorata”. Come se non bastasse, si sono aggiunti imprevisti con il suo lavoro.

Cos’è successo con Ida a telecamere spente

Il racconto non finisce qui, perché Ilie rivela cos’è successo dopo la sua uscita dallo studio. “Volevo accompagnare Ida in aeroporto, lei sarebbe dovuta tornare a Brescia prima della fine della registrazione”, racconta il manager. Così è stato. “Giunti a Fiumicino Ida perde il volo e rimango con lei fino all’imbarco successivo”. In quell’occasione si sarebbero avvicinati al bacio. “Il tramonto, noi così vicini, era tutto perfetto perché scattasse qualcosa, ma abbiamo preferito non toccarci”. Nei giorni successivi, al telefono, Ida ci sarebbe rimasta molto male all'idea di non rivederlo più in studio: "Ha pianto al telefono con me: ha capito che non sarei potuto mai più tornare in trasmissione per continuare la mia conoscenza con lei”.