Chi è Ilie il nuovo corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne

A cura di Giulia Turco

Ida Platano a Uomini e Donne dopo Alessandro Vicinanza sta conoscendo un nuovo corteggiatore di nome Ilie. Il cavaliere romano ha destato sin da subito un certo interesse da parte della dama, che dopo l'ennesima delusione spera ancora di trovare l'uomo per lei nell'ambito del dating show. Di Ilie, 47enne romano, Ida ha spiegato: "Pur non essendo il mio prototipo di uomo, voglio andare oltre l'aspetto fisico". Sarà la volta buona?

Chi è Ilie il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Ilie ha 47 anni e vive a Roma, dove è nato e cresciuto. Lavora come manager di una società che ha base negli Stati Uniti, non ha matrimoni alle spalle e non ha mai avuto figli. Si definisce un uomo tranquillo e protettivo, alla ricerca di una dolce metà con la quale condividere il suo tempo: "Sono piacevolmente imbarazzato", aveva ammesso una delle prime volte in studio a Uomini e Donne davanti alla dama. "Sono molto da ‘vivi la vita' e mi piacerebbe sapere di più di lei". Il cavaliere ha spiegato l'origine del suo nome molto particolare, che deriva dalla passione che il padre aveva per il tennis e in particolare per il tennista romeno Ilie Natase.

La delusione di Ida per Alessandro Vicinanza

Ilie arriva in un momento di profonda delusione di Ida Platano. La dama ha da poco concluso la sua relazione con Alessandro Vicinanza il quale, durante una delle ultime puntate, ha inaspettatamente manifestato un interesse per Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri del trono classico. Ida ha assito al momento in cui Alessandro ha proposto alla ragazza di restare in studio per conoscerlo e, com'era prevedibile, ha reagito piuttosto male ammettendo di essersi sentita presa in giro. Un fatto che ha suscitato un certo effetto anche su Ilie: "L’altra volta volevo andare via perché di fronte alla sua reazione con Alessandro che aveva chiesto a Federica di restare per una conoscenza, volevo che lei vivesse tutte le emozioni e quindi ho pensato che una cena non sarebbe stata adatta al momento", ha spiegato il cavaliere che alla fine ha deciso di dare una possibilità al suo rapporto con Ida.