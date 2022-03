Alessandro Vicinanza a Uomini e donne, chi è il corteggiatore di Ida Platano Alessandro Vicinanza è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne, arrivato in studio per corteggiare Ida Platano, ha 39 anni e proviene da Salerno.

A cura di Ilaria Costabile

Il parterre del Trono Over di Uomini e Donne diventa di volta in volta più pieno e, infatti, è arrivato anche Alessandro il cui cognome è Vicinanza, ed è il nuovo corteggiatore di Ida Platano, originario di Salerno e ha 39 anni. Dopo la fine della sua conoscenza con Diego Tavani, quindi, la dama bresciana si concede una nuova amicizia. I due stanno procedendo per gradi e tra loro sembra che ci sia un certo feeling, in più occasioni infatti, lui ha confermato il suo interesse per la donna.

Chi è Alessandro Vicinanza, il nuovo corteggiatore di Ida Platano, e che lavoro fa

Come già accennato Alessandro Vicinanza ha 39 anni ed è nato a Salerno. Si è laureato in economia e commercio per intraprendere la professione di commercialista, che ha portato avanti per qualche tempo prima di diventare titolare di una società che si occupa di addobbi floreali, l'Avagliano Home Flower di cui si occupa con passione ed entusiasmo. Dal suo profilo Instagram, si evince che è un ragazzo pieno di interessi, che non disdegna lo sport, la buona cucina, e che ha due amori imprescindibili: la sua nipotina Alessandra e i suoi adoratissimi cani.

Alessandro Vicinanza, fonte Instagram

La conoscenza tra Alessandro e Ida a Uomini e donne

Dopo la conoscenza naufragata con Marcello Messina e poi quella che sembrava stessa partendo con il piede giusto, per poi naufragare all'improvviso con Diego Tavani, Ida Platano pare sia pronta ad incontrare un altro cavaliere che ha mostrato un certo interesse nei suoi confronti. I due si stanno conoscendo da qualche settimana e l'unico motivo discordia pare sia stata la distanza, hanno cercato di incontrarsi il più possibile e, infatti, hanno trascorso dei momenti particolarmente belli ed intensi insieme. Inoltre, il salernitano ha deciso di raggiungerla a Brescia per un fine settimana, durante il quale ha potuto conoscere anche la famiglia della dama, abbattendo paure e insicurezze, lasciandosi portare dalla voglia di conoscersi.