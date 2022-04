Alessandro Vicinanza chiede a Federica di restare a Uomini e Donne, la reazione di Ida Platano L’ex fidanzato di Ida Platano ha invitato Federica Aversano a non lasciare il programma dopo la non scelta di Matteo. “Mi piaci, voglio conoscerti”, le ha confessato, davanti alla reazione furiosa di Ida.

Un finale di percorso inaspettato per Federica Aversano che nonostante la non scelta di Matteo Ranieri non ha lasciato Uomini e Donne. Il motivo è l’interesse di Alessandro Vicinanza, cavaliere del trono over ed ex compagno di Ida Platano, che ha manifestato il suo desiderio di conoscerla. Chiamato a centro studio, Alessandro ha spiegato le sue intenzioni alla ragazza che, nel frattempo, si stava già preparando per tornare a casa.

La dichiarazione di Alessandro Vicinanza a Federica Aversano

“Io vorrei conoscerti, so che non è il momento più opportuno visto che hai chiuso una conoscenza importante. Ma lo penso dal primo momento in cui ti ho vista”, si è dichiarato il cavaliere. “In particolare l’ultima settimana sei stata proprio nei miei pensieri. Sono qui per trovare una compagna. Tu mi piaci”, ha ammesso. Federica conferma che essendo vicini di camerino, negli ultimi tempi era capitato spesso che ci fosse uno scambio di battute tra loro. “Parlavamo di te, Ida, io non sapevo nulla di tutto questo”, assicura la ragazza.

La reazione di Ida Platano

Immediata la reazione dell’opinionista Gianni Sperti che ha sbottato davanti alla dichiarazione del cavaliere: “Hai finto tutto il tempo con Ida. Sei falso". La dama non l'ha presa affatto bene e anzi, si è sentita presa in giro da Alessandro, che sin dall'inizio avrebbe nascosto il suo interesse per Federica. "Se lui aveva già un interesse per lei, le sue intenzioni erano chiare sin da subito. Non ero io il problema allora. Lo sapevi già e me lo dovevi dire anche prima", si è sfogata Ida. Ad ogni modo Federica non ha accettato l'invito di Alessandro a restare. Ha ringraziato per l'opportunità, ma ha preferito tornare a casa: "Sei un bel ragazzo, simpaticissimo, abbiamo scambiato due chiacchiere, ma non penso di avere la testa per iniziare un nuovo percorso. Non sono pronta".