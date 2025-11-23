Programmi tv
Che cosa d’è dietro lo scontro tra d’Urso e Lucarelli a Ballando: il contenuto del post condiviso da Barbara

L’origine dello scontro tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: qual è il post condiviso dalla conduttrice cui la giurata ha fatto riferimento in diretta.
A cura di Stefania Rocco
Si è consumato, nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda il 22 novembre, uno scontro tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli che affonderebbe le sue radici in qualcosa accaduto giorni fa, lontano dallo studio del talent show di Rai1. Prima che il confronto si accendesse, la giurata aveva fatto riferimento a una story scritta da un giornalista e ricondivisa dalla d’Urso sui suoi social. Una story nella quale si sosteneva che, a Ballando, l’ex conduttrice Mediaset starebbe vivendo una sorta di “purgatorio televisivo” e sarebbe sottoposta a una “demolizione psicologica lenta e logorante”.

Il post di Mario Manca condiviso da Barbara d’Urso prima dello scontro con Lucarelli

Per comprendere il contesto del confronto tra la conduttrice e la giurata, è necessario chiarire a quale story si riferisse Lucarelli. Si trattava di un post pubblicato cinque giorni fa da Mario Manca, giornalista di Vanity Fair, sulla sua pagina Instagram. Nel post, Manca proponeva una riflessione che analizzava – dal suo punto di vista – il percorso della d’Urso nel programma di Milly Carlucci, paragonandolo a una “tassa da pagare” nella speranza di poter tornare a condurre. La d’Urso aveva ricondiviso quel post, segnalando così apertamente di trovarsi in sintonia con l’analisi del giornalista sul trattamento che, a suo parere, le sarebbe riservato a Ballando.

Lucarelli e l’articolo su Barbara d’Urso cui in puntata non ha fatto riferimento

Alla decisione della d’Urso di rilanciare quella riflessione, Lucarelli aveva già risposto prima dello scontro in diretta. Con un articolo pubblicato sulla sua newsletter, la giurata replicava al post del collega Manca già dal titolo: “Barbarella si sente demolita psicologicamente per due palette”. Un incipit che riprendeva ironicamente la “demolizione psicologica” evocata dal giornalista di Vanity Fair. “Una specie di riflessione altrui in cui sostanzialmente si diceva che, poverina, LEI a Ballando subisce una lenta e logorante demolizione psicologica, costretta ad avere sì il massimo dei voti dalla giuria, ma a sopportare giudizi come ‘fai le faccette’”, aveva scritto ancora la giornalista, prima di entrare nel merito della vicenda e sostenere che, al contrario, d’Urso parteciperebbe al programma in una condizione di assoluto privilegio grazie a una serie di benefit: un cachet da “più o meno mezzo milione”, una casa più grande rispetto a quella degli altri concorrenti, trucco e parrucco personale e un camerino in un’area separata degli studi.

In diretta, tuttavia, Lucarelli non ha fatto riferimento a quanto pubblicato nella sua newsletter, né alla precisazione arrivata da parte di Milly Carlucci, che a settembre aveva smentito che il cachet di d'Urso oscillasse tra i 50 e i 70mila euro a puntata. È in questo contesto – che il pubblico di Ballando che non segue le due sui social potrebbe non avere colto – che si è consumato l’ultimo confronto tra le due protagoniste.

