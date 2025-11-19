Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: “Si lamenta sui social invece che a Ballando”

La giudice di Ballando con le stelle attacca la conduttrice sulla newsletter personale: “Se pensa certe cose potrebbe dirle durante il programma”. A tre puntate dalla fine, la lotta dialettica tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso è più che mai aperta.

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Barbara D'Urso. Questa volta non dal bancone della giuria di Ballando con le stelle, ma dalle colonne di Vale Tutto, la sua newsletter su Substack. E il bersaglio non è la performance della conduttrice in pista, ma la sua strategia comunicativa sui social.

Il post condiviso che ha fatto scattare Selvaggia

Tutto sarebbe nato da una storia Instagram condivisa dalla D'Urso qualche giorno fa. Questa storia, segnalata a Selvaggia, conteneva una citazione nella quale si parlava di "una lenta e logorante demolizione psicologica" durante l'esperienza a Ballando con le stelle. Secondo Selvaggia Lucarelli, il ragionamento era quello di una vittima che sta affrontando un "purgatorio televisivo". Selvaggia Lucarelli, però, fa notare che sta ricevendo il massimo dei voti.

La critica di Selvaggia Lucarelli

Nella sua newsletter, nell'anteprima gratuita, si percepisce che Selvaggia Lucarelli il gesto: "Non serve che esprima giudizi sullo scritto, mi soffermerei sul fatto che lei lo abbia condiviso. Perché lì sta il problema". Questo in soldoni il pensiero della Lucarelli: "Queste cose, dal momento che le pensa e che le condivide pubblicamente e non nel privato, potrebbe dirle quando è nel programma e ha un microfono acceso", scrive la giurata. La Lucarelli contesta quella che appare una strategica comunicativa: costruire una precisa narrazione di sé attraverso i social network, mantenendo però un atteggiamento differente in diretta tv.

Tra le critiche mosse, quindi, ci sono i voti mediamente più alti ottenuti durante questa edizione, oltre al fatto di costruire una narrazione duplice. Sarà certamente tutto materiale utilissimo per un nuovo confronto, che ci sarà sabato prossimo quando prenderà il via la nona puntata. A tre puntate dalla fine, la lotta dialettica tra giurata e concorrente è più che mai aperta.