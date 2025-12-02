Vladimir Luxuria a La volta buona: “Barbara D’Urso ha asfaltato Selvaggia Lucarelli. Matteo Addino deve reagire”

Il clima di tensione che attraversa Ballando con le Stelle ha trovato un'analista d'eccezione. Vladimir Luxuria, ospite a La Volta Buona, ha dedicato ampio spazio al confronto che sta caratterizzando l'edizione 2025 del programma di Milly Carlucci, concentrandosi in particolare sullo scontro tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli.

"Barbara ha asfaltato Selvaggia": l'analisi dello scontro del 22 novembre

L'episodio che ha catalizzato l'attenzione di Luxuria risale alla puntata del 22 novembre, quando D'Urso e Lucarelli si sono affrontate in uno scambio che ha rapidamente superato i confini della consueta dialettica da programma televisivo. Per Luxuria, l'esito è stato inequivocabile: "Barbara d'Urso ha asfaltato la Lucarelli la penultima volta", ha dichiarato senza mezzi termini.

Ma l'aspetto più interessante dell'analisi di Luxuria non si ferma al mero giudizio sullo scontro. È la lettura delle conseguenze che emerge come particolarmente acuta: "Infatti nell'ultima puntata Selvaggia è stata molto cauta e non ha detto molte cose". Un'osservazione che evidenzia come, secondo l'ex parlamentare, il confronto abbia modificato concretamente le dinamiche successive del programma. Luxuria non ha lesinato elogi alla giurata: "Selvaggia Lucarelli è fondamentale per Ballando con le stelle, anche grazie alle sue battute salaci". Un riconoscimento del contributo che la giornalista porta al programma, della sua capacità di generare dinamiche, accendere discussioni, creare quei momenti di televisione che poi diventano virali sui social e alimentano il dibattito pubblico. Tuttavia, proprio in questo riconoscimento si cela l'elemento più interessante dell'analisi: la consapevolezza che quella forza dialettica funziona fino a quando non incontra una resistenza equivalente. Barbara D'Urso, con i suoi trent'anni di esperienza televisiva e la sua capacità di gestire situazioni di alta pressione, avrebbe rappresentato proprio quella resistenza.

L'appello a Matteo Addino: "Non startene zitto, rispondile"

Ma il momento più significativo dell'intervento di Luxuria è arrivato quando ha deciso di rivolgere un appello diretto a Matteo Addino, il coreografo che riveste il ruolo di "tribuno del popolo" a Ballando con le Stelle e che spesso si trova nel mirino delle critiche di Selvaggia Lucarelli.

Matteo Addino

"Anzi, faccio un appello a Matteo Addino, che spesso viene preso di mira da Selvaggia sul look", ha esordito Luxuria, entrando nel merito di una dinamica che si ripete da settimane. "Lei gli fa credere che il suo look esagerato lo rende meno credibile come giurato, mentre è un grande coreografo. Dico ad Addino: reagisci quando Selvaggia, non startene sempre zitto, rispondile!"

Un programma sempre più polarizzato

Quello che emerge dalle parole di Vladimir Luxuria è il ritratto di un programma attraversato da tensioni profonde, come anticipato da Fanpage.it, dove le dinamiche personali hanno ormai superato il semplice livello della competizione sportiva per diventare vere e proprie questioni di posizionamento, di narrazione, di gestione dello spazio pubblico. Ballando con le Stelle, in questa edizione, sembra vivere una fase di ridefinizione degli equilibri interni. Le certezze consolidate vengono messe in discussione, i ruoli tradizionali vacillano, nuove alleanze e nuove contrapposizioni emergono settimana dopo settimana.