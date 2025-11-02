Barbara D’Urso ora è la favorita di Selvaggia Lucarelli per la vittoria di Ballando: “L’ho sognato”

L'ennesimo round tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli è stato in realtà un time out, sospensione delle ostilità dopo gli scontri delle scorse settimane e gli animi accesi che avevano caratterizzato le ultime puntate. Con l'appuntamento di sabato 1 novembre, che ha visto D'Urso e Pasquale La Rocca esibirsi per la prima volta dopo le critiche della giuria all'insegnante, contestato per avere spinto e cercato troppo dalla sua ballerina, dimostrando di essere senza dubbio i pretendenti principali alla vittoria finale di questa edizione.

Il giudizio di Lucarelli alla prova di D'Urso e La Rocca

Lo ha confermato la stessa Lucarelli, commentando la prova della coppia con un'allusione a quanto accaduto la scorsa settimana, quando D'Urso le aveva contestato il fatto di dire pubblicamente che per lei la favorita fosse Francesca Fialdini: "Era tutto molto bello, perfino i costumi, ma volevo raccontare una cosa," ha detto Lucarelli, per poi agiungere: "Ho fatto un sogno, che Francesca Fialdini mi diceva che tu e Pasquale avreste vinto questa edizione di Ballando con le Stelle. È praticamente certo ormai."

Parole alle quali D'Urso ha risposto seriosamente: "Il mio obiettivo non è vincere, ma crescere ogni volta di più, avere una professionista come Carolyn che mi dice ci sia un miglioramento nella postura. Il mio obiettivo è questo". A quel punto Lucarelli ci ha tenuto a precisare si trattasse di una battuta e D'Urso ha chiesto se il sogno lo avesse fatto davvero: "Ti lascio con questo dubbio, e comunque secondo me accadrà", aggiunge Lucarelli in merito al pronostico di vittoria.

Brabara D'Urso adesso è favorita per la vittoria finale

D'altronde, è lecito pensare che dopo ieri sera la condizione di favoriti della vigilia di D'Urso e La Rocca per la vittoria finale di Ballando con le Stelle sia rafforzata dagli eventi, visto che i due nomi che più avrebbero potuto impensierire la loro corsa al primo posto in questa edizione non è certo continuino a gareggiare. In primis Francesca Fialdini, che ieri sera ha ballato nonostante un serio infortunio ma ha fatto sapere che forse non continuerà. Dall'altra Andrea Delogu, che potrebbe il programma dopo il terribile lutto che l'ha colpita nei giorni scorsi.